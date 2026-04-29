Program de circulație

În data de 1 Mai 2026, mijloacele de transport în comun vor circula, de regulă, după programul specific zilelor de duminică sau sărbători legale.

Acest lucru înseamnă intervale mai mari între curse și un număr redus de vehicule pe trasee, în comparație cu zilele lucrătoare.

Recomandări pentru călători

Reprezentanții operatorului de transport recomandă călătorilor să consulte din timp orarele actualizate și să își planifice deplasările în funcție de noul program.

Ziua de Ziua Muncii marchează, în mod tradițional, începutul sezonului estival și este asociată cu deplasări către zone de agrement sau evenimente organizate în aer liber.

Pentru detalii exacte privind traseele și orele de circulație, călătorii sunt încurajați să consulte canalele oficiale ale operatorului de transport public din Satu Mare sau să solicite informații la punctele de vânzare a biletelor.