Polițiștii de frontieră sătmăreni cercetează un cetățean român care a prezentat la control un certificat ITP falsificat pentru autovehiculul pe care îl conducea, în momentul în care a fost oprit în trafic.

Marți, 28 aprilie a.c., în jurul orei 23:00, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare – Compartimentul Sprijin Operativ, în timp ce își desfășurau activitatea în zona de responsabilitate, au oprit pentru control, în localitatea Petea, județul Satu Mare, un autovehicul înmatriculat în Polonia. Mașina era condusă de un cetățean român, în vârstă de 37 de ani.

Colegii noștri i-au solicitat conducătorului auto documentele personale și actele mașinii. Acesta a prezentat, printre altele, certificatul care atestă inspecția tehnică periodică a mijlocului de transport. În urma verificărilor, s-a constatat că documentul era falsificat. Drept urmare, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, urmând ca, la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale.