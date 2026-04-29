Certificat ITP falsificat prezentat la control polițiștilor de frontieră

29.04.2026 11:22
Polițiștii de frontieră sătmăreni cercetează un cetățean român care a prezentat la control un certificat ITP falsificat pentru autovehiculul pe care îl conducea, în momentul în care a fost oprit în trafic.

Marți, 28 aprilie a.c., în jurul orei 23:00, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare – Compartimentul Sprijin Operativ, în timp ce își desfășurau activitatea în zona de responsabilitate, au oprit pentru control, în localitatea Petea, județul Satu Mare, un autovehicul înmatriculat în Polonia. Mașina era condusă de un cetățean român, în vârstă de 37 de ani.

Colegii noștri i-au solicitat conducătorului auto documentele personale și actele mașinii. Acesta a prezentat, printre altele, certificatul care atestă inspecția tehnică periodică a mijlocului de transport. În urma verificărilor, s-a constatat că documentul era falsificat. Drept urmare, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, urmând ca, la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda