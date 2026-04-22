Autoritățile, operatorii și cetățenii s-au confruntat într-o dezbatere tensionată înaintea unei decizii care poate schimba radical peisajul jocurilor de noroc din municipiu



Viitorul industriei jocurilor de noroc din Satu Mare a fost pus sub lupă miercuri, în cadrul unei dezbateri publice organizate la sediul Primăria Municipiului Satu Mare. Discuțiile, uneori aprinse, au adus față în față autorități, operatori din domeniu și cetățeni, într-un moment-cheie înaintea unei decizii administrative majore.

Argumente pro și contra, într-o dezbatere tensionată

Întâlnirea a fost prezidată de primarul Kereskényi Gábor, alături de viceprimarii Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan.

La dezbatere au participat atât patroni și administratori ai sălilor de jocuri de noroc, cât și locuitori ai municipiului, fiecare venind cu propriile argumente. Discuțiile au fost ample și contradictorii, reflectând diviziunea clară din comunitate pe acest subiect sensibil.

Două direcții radical diferite

Pe masa decidenților se află două proiecte majore:

unul care propune interzicerea totală a activităților de jocuri de noroc în locații fizice (slot-machine, pariuri, cazinouri, poker, bingo)

a activităților de jocuri de noroc în locații fizice (slot-machine, pariuri, cazinouri, poker, bingo) altul care vizează reglementarea strictă a acestora

Proiectul de interzicere este inițiat de consilierii locali Diana-Maria Creț și Adrian-Raul Piller, în timp ce varianta de reglementare este susținută de primarul municipiului.

Reguli mai dure pentru sălile de jocuri

Varianta de compromis propusă de autorități prevede măsuri clare:

program limitat până la ora 24:00

interzicerea publicității

eliminarea servirii băuturilor alcoolice în incintă

Scopul acestor restricții este reducerea impactului social negativ al jocurilor de noroc, fără a elimina complet activitatea.

Decizia finală, în mâinile Consiliului Local

Pentru clarificarea situației, a fost convocată o ședință extraordinară a Consiliul Local Satu Mare, programată vineri, 24 aprilie 2026, de la ora 16:00, în format online.

Pentru ca unul dintre proiecte să intre în vigoare, este necesar votul majorității consilierilor locali.

Un moment decisiv pentru oraș

Primarul Kereskényi Gábor a declarat că va lua în considerare toate opiniile exprimate în cadrul dezbaterii, atât din partea societății civile, cât și a operatorilor economici.

Decizia care va fi luată în zilele următoare ar putea redefini profund modul în care funcționează industria jocurilor de noroc în municipiu, dar și impactul acesteia asupra comunității.