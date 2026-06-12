



Primăria Municipiului Satu Mare marchează retragerea din activitate a colegei Lenuța Bandura, care, după 19 ani de muncă în cadrul instituției, începe o nouă etapă a vieții – pensionarea.

Cu această ocazie, colegii i-au transmis gânduri de recunoștință și urări de bine, mulțumindu-i pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea de care a dat dovadă de-a lungul anilor.

„Îi dorim colegei noastre Lenuța Bandura ani frumoși de pensie, multă sănătate și împliniri în această nouă etapă a vieții. Îi mulțumim pentru profesionalismul de care a dat dovadă în cei 19 ani de activitate în cadrul instituției”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Satu Mare.

Momentul a fost unul emoționant pentru colectivul instituției, care și-a exprimat aprecierea pentru contribuția adusă de Lenuța Bandura și i-a urat să se bucure de anii de pensie alături de familie și de cei dragi, în sănătate și cu multe satisfacții personale.