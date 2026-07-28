



Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” (UVVG) din Arad a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic care a afectat infrastructura informatică a instituției și funcționarea unor servicii digitale utilizate în activitatea academică și administrativă.

Potrivit conducerii universității, incidentul a fost identificat recent și se înscrie în contextul intensificării atacurilor cibernetice îndreptate împotriva instituțiilor publice și private, inclusiv a unităților de învățământ superior, atât în România, cât și la nivel internațional.

Imediat după descoperirea atacului, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a notificat instituțiile competente, respectiv Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Totodată, au fost demarate măsuri pentru limitarea efectelor incidentului și pentru restabilirea funcționării sistemelor informatice.

Reprezentanții UVVG au precizat că echipele tehnice colaborează cu specialiști în domeniul securității cibernetice pentru reluarea treptată a serviciilor afectate și pentru evaluarea completă a impactului incidentului.

Conducerea universității a transmis că tratează situația cu maximă responsabilitate și transparență, menținând un dialog permanent cu autoritățile competente pe parcursul investigației.

Instituția a dat asigurări că va informa comunitatea academică și opinia publică cu privire la evoluția situației și la măsurile adoptate pentru consolidarea securității infrastructurii IT și prevenirea unor incidente similare în viitor.