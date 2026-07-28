



Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat astăzi ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), în cadrul căreia au fost analizate situația operativă din județ, pregătirile pentru ceremonia dedicată Zilei Imnului Național al României, precum și măsurile de ordine și siguranță publică pentru evenimentele cu participare numeroasă programate la sfârșitul acestei săptămâni.

În cadrul reuniunii, reprezentanții structurilor teritoriale ale M.A.I. au prezentat rapoartele privind activitatea desfășurată în domeniile lor de competență, fiind raportată o situație operativă normală la nivelul județului, cu menținerea unui nivel ridicat de vigilență și a capacității de intervenție.

Pregătiri pentru Ziua Imnului Național

Unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi a fost reprezentat de ultimele detalii organizatorice privind ceremonialul militar dedicat Zilei Imnului Național al României, care va avea loc miercuri, 29 iulie, pe platoul din Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare, la catargul Drapelului României.

Autoritățile au analizat măsurile logistice și de siguranță necesare pentru buna desfășurare a ceremoniei, astfel încât evenimentul să se desfășoare în condiții optime.

Cinci pompieri sătmăreni, în misiune internațională în Franța

În cadrul ședinței, conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare a prezentat și contribuția județului la misiunea internațională de sprijin desfășurată în Franța, țară afectată de incendii de vegetație de amploare.

Nu mai puțin de cinci pompieri sătmăreni fac parte din modulul național de intervenție al României și acționează alături de colegii lor din alte județe pentru limitarea efectelor incendiilor.

Prefectul Altfatter Tamás a apreciat profesionalismul și implicarea salvatorilor sătmăreni, subliniind că aceștia reprezintă cu onoare județul și România într-o misiune internațională dificilă.

Totodată, prefectul a evidențiat modul prompt în care ISU „Someș” Satu Mare a gestionat informarea și alarmarea populației, precum și intervențiile desfășurate în urma fenomenelor meteorologice severe produse în cursul zilei precedente, când județul s-a aflat sub avertizare cod portocaliu de vijelii și ploi însemnate cantitativ.

Măsuri sporite de siguranță pentru evenimentele din weekend

Un alt subiect important analizat a vizat mobilizarea comună a Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare și a Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare pentru asigurarea ordinii publice la evenimentele cu participare numeroasă programate în acest weekend.

Printre acestea se numără și un eveniment aniversar organizat în Piața Libertății din municipiul Satu Mare, unde autoritățile estimează prezența unui număr mare de participanți.

La finalul ședinței, prefectul Altfatter Tamás a transmis un mesaj către sătmăreni, invitându-i să participe la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național și exprimându-și încrederea în profesionalismul structurilor M.A.I.