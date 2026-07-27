Rezultatul este extrem de important și rar ,ultima notă de 10 a mai fost acum 15 ani





Examenul de admitere a avut loc duminică, 26 iulie 2026.Într-o competiție acerbă ,deoarece au fost înscriși 2.064 candidați pentru 1.204 locuri, trei candidați au reușit performanța de a obține media 10 la admiterea de la UMF Cluj.Printre cei 3 este și fiica doctorilor Cosmina și Cosmin Rațiu ,Antonia.

Absolventa și șefa de promoție a Colegiul Național Mihai Eminescu promoția 2026,Antonia a luat nota 10 la Biologie și Chimie.

Extrem de important este că examenul de admitere la UMF Cluj este organizat în condiții stricte de securitate, după un model similar concursului național de rezidențiat. Subiectele sunt elaborate în condiții de maximă confidențialitate și sunt prezentate candidaților pentru prima dată în ziua examenului.



Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a încheiat concursul de admitere la studiile universitare de licență cu rezultate remarcabile, reflectate atât în nivelul ridicat al mediilor obținute de candidați, cât și în interesul crescut pentru programele sale de studii.