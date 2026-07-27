Extrem de important este că examenul de admitere la UMF Cluj este organizat în condiții stricte de securitate, după un model similar concursului național de rezidențiat. Subiectele sunt elaborate în condiții de maximă confidențialitate și sunt prezentate candidaților pentru prima dată în ziua examenului.
Din totalul locurilor finanțate de la buget, o parte sunt alocate candidaților proveniți din mediul rural, candidaților de etnie romă și absolvenților sistemului de protecție socială. Dintre cele 1.204 locuri ,760 sunt locuri finanțate de la buget, 415 sunt locuri cu taxă, iar 30 sunt destinate românilor de pretutindeni.
Felicitări Antonia Rațiu pentru rezultatul remarcabil.Felicitări cadrelor didactice de la Colegiul Național Mihai Eminescu ,felicitări profesorilor care au pregătit-o în particular dar și părinților pentru susținere.