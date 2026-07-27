ACCIDENT. Tânăr muncitor rănit grav într-o fabrică din Negrești-Oaș

Locale 27.07.2026 15:39
ACCIDENT. Tânăr muncitor rănit grav într-o fabrică din Negrești-Oaș

Angajatul și-a prins brațul într-un utilaj în timpul programului de lucru și a fost transportat de urgență la spital

Un accident de muncă s-a produs în cursul zilei de 24 iulie, în incinta unei societăți comerciale din orașul Negrești-Oaș, care are ca obiect de activitate fabricarea articolelor din material plastic. Un tânăr de 23 de ani a fost rănit după ce și-a prins brațul într-un utilaj industrial.

Braț prins într-un utilaj

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 12:14 cu privire la producerea accidentului.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că victima, un tânăr de 23 de ani din orașul Livada, angajat al societății, își desfășura activitatea în momentul în care și-ar fi prins membrul superior drept într-un utilaj, suferind leziuni.

Polițiștii au deschis o anchetă

Tânărul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările și cauzele producerii accidentului de muncă. De asemenea, vor fi verificate toate aspectele privind respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

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