DEZVOLTARE. Gazul metan ajunge și în Țara Oașului

Transgaz pregătește o nouă magistrală între Negrești-Oaș și Tarna Mare, investiție care va permite extinderea rețelei de gaze naturale în numeroase comune din nordul județului Satu Mare.

O veste așteptată de ani de zile aduce speranțe pentru locuitorii din Țara Oașului. Introducerea gazului metan în comunitățile din această zonă va deveni mult mai ușor de realizat, odată cu proiectul unei noi magistrale de transport a gazelor naturale între Negrești-Oaș și Tarna Mare. Anunțul a fost făcut chiar la Satu Mare de directorul general al Societății Naționale de Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A., Ion Sterian, aflat într-o vizită de lucru în județ.

O investiție care poate schimba viitorul regiunii

Noua magistrală este considerată o investiție strategică pentru dezvoltarea Țării Oașului, deoarece va crea infrastructura necesară pentru racordarea localităților la rețeaua de gaze naturale.





În prezent, o conductă construită la sfârșitul anilor '90, destinată inițial importului de gaze din Federația Rusă, reprezintă coloana vertebrală a sistemului care deservește zona de vest a Țării Oașului. Noul proiect vine să completeze această infrastructură și să permită extinderea alimentării cu gaze spre estul regiunii.

Practic, de la Medieșu Aurit până la Tarna Mare, comunitățile vor avea posibilitatea de a se conecta la viitoarea magistrală, facilitând astfel implementarea rețelelor locale de distribuție.

Primarii, invitați la discuții cu conducerea Transgaz

Cu prilejul vizitei în județul Satu Mare, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, s-a întâlnit cu primarii comunelor vizate de proiect, fiind analizate etapele necesare pentru materializarea investiției.





Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a subliniat importanța noii magistrale, precizând că aceasta va simplifica semnificativ procesul de introducere a gazului metan în localitățile din Țara Oașului.

Opt comune vor beneficia direct

Potrivit autorităților, de această investiție vor beneficia în mod direct comunele:

Călinești-Oaș;

Gherța Mică;

Târșolț;

Bixad;

Turulung;

Turț;

Bătarci;

Tarna Mare.





Pentru aceste comunități, accesul la gazul metan înseamnă nu doar un confort sporit pentru populație, ci și premise mai bune pentru dezvoltarea economică și atragerea de investiții.

O a doua magistrală este pregătită în sudul județului

Planurile Transgaz nu se opresc însă la Țara Oașului. Autoritățile au anunțat că este avută în vedere și construirea unei noi magistrale în partea de sud a județului Satu Mare.

Aceasta ar urma să deservească localitățile Beltiug, Acâș, Socond, Bogdand și Hodod, contribuind la extinderea rețelei de gaze și în această zonă.





În prezent, aproximativ 60% din populația județului Satu Mare este conectată la rețeaua de gaze naturale. Realizarea celor două magistrale ar reprezenta un pas important spre creșterea gradului de conectare și reducerea diferențelor de dezvoltare dintre diferitele regiuni ale județului.



