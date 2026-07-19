PNL-iștii au primit huiduieli în loc de aplauze la un festival din Țara Oașului Bursa zvonurilor •

Festivalul Folcloric “La Porțile Zânelor” de la Cămârzana a fost marcat de un moment tensionat în timpul discursului susținut de deputatul PNL de Satu Mare, care a fost huiduit de o parte dintre participanții prezenți la eveniment. Reacția publicului a venit în timp ce parlamentarul se adresa celor prezenți, huiduielile fiind auzite pe parcursul intervenției sale. De asemenea, mai mulți participanți au criticat faptul că în timpul programului artistic, moment dedicat ansamblurilor folclorice acesta a urcat să danseze, stricând peisajul și momentul artistic, fiind vorba de o ținută autentică la mijloc și o anumită coregrafie. Nu este de mirare că aceștia au avut parte de huiduieli, având în vedere probleme pe care încă nu și le-au justificat legate de casele de vacanță, numite “grajduri” construite cu zeci de mii de euro, chiar în Cămărzana.

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