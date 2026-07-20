„Este cel mai simplu să mărești taxe și impozite. Dar asta nu este reformă. Reforma înseamnă să stimulezi economia…”

Municipiul Satu Mare se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare pentru ediția jubiliară a Zilelor Culturale Partium, însă dincolo de atmosfera festivă, administrația locală transmite un mesaj îngrijorător: fără un guvern stabil și fără măsuri economice coerente, investițiile riscă să intre în blocaj, iar dezvoltarea orașelor să fie încetinită.

Primarul municipiului Satu Mare, Gábor Kereskényi, spune că perioada de instabilitate politică și economică începe să producă efecte vizibile în administrația locală, iar autoritățile din teritoriu sunt puse în situația de a gestioneze cheltuieli tot mai mari cu venituri tot mai mici.

Zilele Partium, un sfert de secol de tradiție

Înainte de toate, municipiul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale verii. Zilele Culturale Partium ajung în acest an la ediția cu numărul 25, iar organizatorii estimează din nou zeci de mii de participanți.

„Au trecut 25 de ani, dar scopul a rămas același: să promovăm valorile comunității maghiare din Satu Mare, tradițiile, dansurile populare, gastronomia și cultura care ne reprezintă. Ne bucurăm că la fiecare ediție participă și foarte mulți prieteni români, iar evenimentul a devenit unul al întregii comunități”, spune primarul.

În opinia sa, într-o lume dominată de tehnologie și rețele sociale, astfel de manifestări au un rol tot mai important.

„Este important să ne întâlnim, să fim împreună, să discutăm, să ne bucurăm de spectacole și de atmosfera din Grădina Romei. Comunitățile se construiesc prin astfel de întâlniri.”

Buget mai mic, cheltuieli mai mari

Dincolo de pregătirile pentru sărbătoare, primarul a lansat un avertisment privind situația financiară a administrațiilor locale.

Potrivit acestuia, municipiul Satu Mare a încasat în acest an cu aproape 1,5 milioane de euro mai puțin din cotele defalcate din impozitul pe venit față de aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, costurile serviciilor publice cresc constant, pe fondul majorării prețurilor și al modificărilor fiscale.

„Cum putem susține investițiile publice dacă veniturile administrației locale scad, iar toate cheltuielile cresc? În aceste condiții mă întreb dacă nu cumva se dorește falimentarea administrațiilor locale”, afirmă Kereskényi.

Edilul este de părere că măsurile fiscale adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan nu reprezintă reforma de care România are nevoie.

„Este cel mai simplu să mărești taxe și impozite. Dar asta nu este reformă. Reforma înseamnă să stimulezi economia, investițiile și locurile de muncă, nu doar să pui presiune suplimentară pe contribuabili”, consideră primarul.

„Nu putem merge la nesfârșit cu un guvern interimar”

Kereskényi avertizează că instabilitatea politică produce deja efecte în teritoriu.

În opinia sa, România nu își poate permite ca investițiile publice să fie ținute pe loc luni întregi din cauza lipsei unor decizii administrative.

„Nu este normal ca România să funcționeze atât de mult timp cu un guvern interimar. Sunt investiții care așteaptă doar semnarea contractelor și alocarea creditelor bugetare. Orașele nu pot fi ținute pe pauză la nesfârșit.”

Investiții importante, în așteptare

Un exemplu este bazinul de înot din Satu Mare, investiție finanțată prin Compania Națională de Investiții.

Licitația este finalizată, iar raportul procedurii a fost aprobat, însă contractul nu poate fi semnat până la deblocarea finanțării.

Și proiectul drumului expres care va lega centura municipiului de Vama Petea trebuie accelerat, spune edilul, astfel încât partea română să nu rămână în urmă față de investițiile realizate de partea maghiară.

„Trebuie urgentate proiectarea și obținerea avizelor. Sunt investiții strategice pentru dezvoltarea municipiului și a întregii regiuni.”

Tribuna B de la Stadionul Olimpia, demolată din motive de siguranță

Primarul a explicat și situația de la Stadionul Olimpia.

Potrivit acestuia, expertiza tehnică a arătat că vechea Tribună B reprezenta un pericol public, motiv pentru care demolarea nu mai putea fi amânată.

După eliberarea terenului, municipalitatea intenționează să amenajeze infrastructură sportivă destinată copiilor și tinerilor, astfel încât zona să rămână dedicată sportului.

Între sărbătoare și responsabilitate

În timp ce Satu Mare se pregătește să celebreze 25 de ani de Zilele Culturale Partium, mesajul transmis de administrația locală este unul cât se poate de clar: comunitățile pot organiza evenimente, pot atrage oameni și pot construi proiecte locale, însă fără stabilitate politică și fără un partener predictibil la București, marile investiții riscă să rămână doar pe hârtie.

Iar timpul pierdut de administrațiile locale este, în cele din urmă, timp pierdut pentru întreaga comunitate.

Foto primar