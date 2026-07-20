Formația pregătită de Mihai Sabău-Svegler a cedat cu 0-3 în primul meci de verificare al verii, însă obiectivul principal a fost evaluarea lotului aflat în plină reconstrucție înaintea noului sezon al Ligii a III-a.

Unirea Tășnad a disputat sâmbătă primul meci amical din această vară, întâlnind pe teren propriu formația Mátészalka MTK, echipă care a promovat recent în Liga a III-a din Ungaria. Partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 3-0, însă rezultatul a contat mai puțin pentru staff-ul tehnic al formației sătmărene, aflat în plin proces de evaluare a jucătorilor.

Echipa din Tășnad a reluat pregătirile la începutul acestei săptămâni, într-o perioadă de schimbări importante la nivelul clubului. După retragerea unuia dintre principalii finanțatori, conducerea se bazează în prezent în special pe sprijinul administrației locale pentru susținerea activității în sezonul 2026-2027. În aceste condiții, lotul trece printr-un amplu proces de reorganizare.

La primele antrenamente au participat nu mai puțin de 28 de jucători aflați în probe. Meciul cu Mátészalka MTK a reprezentat primul test important pentru conducerea tehnică, interesată să analizeze atât nivelul individual al fotbaliștilor, cât și relațiile de joc.

Partida s-a disputat într-un format mai puțin obișnuit, în trei reprize a câte 35 de minute, pentru a permite utilizarea unui număr cât mai mare de jucători.

Antrenorul principal Mihai Sabău-Svegler, împreună cu secundul Cosmin Iuhas, au folosit mai multe formule de echipă și au testat diferite variante tactice.

Golurile formației din Mátészalka au venit în urma unor erori individuale ale gazdelor, câte unul în fiecare dintre cele trei reprize, iar echipa din Ungaria s-a impus cu 3-0.

Mihai Sabău-Svegler: „A fost un test foarte util”

La finalul întâlnirii, antrenorul Mihai Sabău-Svegler a explicat că scopul principal al jocului a fost analiza jucătorilor aflați în probe.

„În acest meci am urmărit în primul rând calitatea jocului și nivelul fiecărui fotbalist. În urma evoluțiilor, am decis deja că nu vom continua colaborarea cu o parte dintre jucători, în timp ce altora le vom mai oferi șansa să demonstreze ce pot. A fost un test foarte util, deoarece am întâlnit un adversar puternic, cu un lot valoros. În cursul săptămânii viitoare vor mai veni trei-patru jucători în probe, după care vom începe treptat să semnăm contractele pentru noul sezon”, a declarat tehnicianul celor de la Unirea Tășnad.

Accidentare pentru Adelin Groza

Pe lângă înfrângerea din teren a mai apărut o veste cu neplăcută pentru Unirea Tășnad, accidentarea tânărului Adelin Groza.

Fotbalistul s-a accidentat la genunchi după un duel aerian, în urma unei aterizări nefericite. Acesta a fost transportat la spital pentru investigații medicale amănunțite, urmând ca în perioada următoare să fie stabilit diagnosticul exact și durata indisponibilității.

Urmează un nou test la Sighetu Marmației

Programul de pregătire continuă în ritm susținut, iar sâmbăta viitoare Unirea Tășnad va disputa un nou meci de verificare, în deplasare, împotriva formației CSM Sighetu Marmației.

Noul sezon al Ligii a III-a este programat să înceapă în ultimul weekend al lunii august, până atunci staff-ul tehnic urmând să definitiveze lotul cu care va aborda campionatul.