Superliga revine

Consider că Supercupa României aparține de ediția 2025-2026 a anului competițional fotbalistic și nu de cel ce este gata să înceapă. Vineri, adică astăzi pentru cei ce citesc articolul în cotidian, de la ora 18,30, pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari, se dă lovitura de începere a noii ediții. Asta dacă facem abstracție de faptul că în Cupa României disputele din faza județeană au început încă din primăvară.





N-ar fi rău să aruncăm o privire asupra participantelor. Prima observație ar fi că a crescut numărul echipelor de dincoace de Carpați de la cinci la șase (am să le denumesc generic echipe ardelene, chiar dacă Aradul nu este tocmai în Ardeal, fapt care ar putea fi afirmat de cârcotași și despre Satu Mare). Asta în detrimentul bucureștencelor care au scăzut de la patru la trei. În rest cam aceeași distribuție: trei din Muntenia, două din Moldova și câte una din Oltenia și Dobrogea.



Din păcate numărul echipelor care nu au stadion propriu în localitatea de reședință este tot ridicat: 6 (FCSB, Argeș, Farul, Dinamo, Corvinul și Miercurea Ciuc). Pe lângă asta am mai putea adăuga și pe „U” Cluj care nu poate dispune de stadion după propriul chef. Mă aștept ca în Bănie să fie din nou prezenți cei mai mulți spectatori, mai ales că acum sunt campioni, iar Miercurea Ciuc și Farul să aibă cei mai puțini spectatori în tribună. Miercurea Ciuc pentru că va juca meciurile de acasă la Sf. Gheorghe iar constănțenii din cauza capacității terenului (că nu-i pot spune stadion) din Ovidiu.



M-am uitat în diagonală peste loturile celor 16 echipe și nu am observat modificări prea mari. Cu excepția echipelor angrenate în preliminariile competițiilor europene pot spune că celelalte au rămas cam cu aceleași loturi, primenirile nefiind impresionante și în cele mai multe cazuri fără a modifica primul unsprezece. Dar să vedem ce ne așteaptă:



Craiova - Arad (sâmbătă de la ora 21,15) Derbiul primei etape. Cele două câștigătoare ale grupelor din play-off/out se vor întâlni înainte de finala mică a „Mondialului”. Așa tare m-or supărat Mbappe și ai lui încât după Baiaram și Rus nu știu dacă am să mai am chef de Dembele și Maignan. Mai țineți minte acel 3-3 de anul trecut după ce oltenii au condus cu 3-0? Era tot în prima etapă, dar la Arad;



Galați - CFR (sâmbătă, ora 18,30) Ocupantele locurilor trei din cele două grupe despre care v-m povestit în derbiul etapei se întâlnesc în sudul Moldovei. Oaspeții pornesc favoriți dar trebuie să ținem cont și de strategia pe care o vor adopta ceferiștii, având în vedere participarea lor în cupele europene. Aș pune în balanță la acest meci și situațiile financiară și administrativă, ambele neclare, din sânul echipei ardelene;



FCSB - Pitești (vineri, ora 21,30) O altă întâlnire între echipe participante în grupe diferite la finalul competiției precedente. De data asta favorită este echipa din play-out. Cel puțin așa ne arată valoarea celor două loturi. Sau să ne luăm după valoarea antrenorilor? Și la FCSB se pune problema unei structurări a echipei în funcție de interesele proeuropene. Ca în Parlament!



„U” - Farul (duminică, ora 17) Când scriu aceste rânduri nu știu rezultatul obținut de „șepcile roșii” în meciul retur din prima etapă a Ligii Europa. Sper să ne fi calificat în turul următor al aceleiași competiții. Varianta cu Liga Conferinței fiind păstrată ca rezervă pentru turul următor. Nu cred că vor avea probleme ardelenii cu mușii indiferent ce echipă vor folosi, asta în ciuda faptului că „Moțul” a preluat frâiele echipei de pe litoral;



Petrolul - Dinamo (duminică, ora 19,30) Partida a fost programată așa devreme pentru a da posibilitatea prahovenilor prezenți la meci și telespectatorilor să urmărească finala Campionatului Mondial de Fotbal. Pentru mine tot campionat mondial rămâne, chiar dacă oficial acum îi spune Cupa Mondială. Nici una din cele două echipe nu s-a târguit prea mult până acum. Oaspeții sunt totuși favoriți și pot beneficia de harababura din cuibul salamandrelor;



Rapid - Sf. Gheorghe (luni, ora 21,30) Meciul de închidere al etapei aduce în fața noastră, a telespectatorilor, singura echipă din play-off care întâlnește o nou promovată. Revenit în Giulești ca antrenor după câțiva ani în care și-a ridicat nivelul profesional de la un an la altul, Daniel Pancu promite un fotbal ofensiv. Are ocazia tocmai din prima etapă să dovedească acest lucru. Să ne așteptăm la un meci cu 4-5 goluri în ambele porți?



Hunedoara - Miercurea Ciuc (luni, ora 18,30) Revenirea Corvinului pe prima scenă după o grămadă de ani s-a produs după ce cel care a obținut cele mai înalte performanțe cu echipa de pe Cerna, Mircea Lucescu, s-a dus să rezolve dilema celui mai mare fotbalist român: Dobrin sau Balaci? Partida se joacă la Arad așa că ciucanii ratează ocazia să facă o vizită la Castelul Huniazilor, cum se numea în 1965 când locuiam în Hunedoara. Acum îi spune Castelul Corvinilor. Cine bate?



Voluntari - Botoșani (vineri, ora 18,30) Cenușăreasa etapei. Chiar dacă, după cum au încheiat combatantele sezonul trecut, aceasta pare a fi partida cea mai neinteresantă nu e chiar așa. Atât gazdele cât și oaspeții și-au stabilit obiective ridicate. La gazde a venit Kiki, la oaspeți n-au plecat (deocamdată) Mailat și Mitrov și se așteaptă o minune braziliană. Om vedea ce-o ieși...



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