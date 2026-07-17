Caravana TIFF Unlimited revine la Satu Mare. Trei seri de film în aer liber, cu intrare liberă

Locale 17.07.2026 12:08
Caravana TIFF Unlimited revine la Satu Mare. Trei seri de film în aer liber, cu intrare liberă


Sătmărenii sunt invitați la un nou weekend dedicat cinematografiei, odată cu revenirea Caravanei TIFF Unlimited în municipiu. În perioada 24–26 iulie 2026, de la ora 21:30Promenada Malul Someșului se va transforma într-un cinema în aer liber.

Publicul va avea ocazia să urmărească, cu intrare liberă, o selecție de filme din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), dar și alte producții apreciate de critici și spectatori.

Organizatorii anunță că programul complet al proiecțiilor și alte detalii vor fi făcute publice în perioada următoare.

Caravana TIFF Unlimited este un proiect organizat de Asociația Film și Cultură Urbană, cu sprijinul Europa Cinemasși al Centrului Național al Cinematografiei. Evenimentul este prezentat de Banca Transilvania, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare și al Centrului Cultural „G. M. Zamfirescu”. Partener media național este AGERPRES, iar partener de monitorizare este mediaTRUST.

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