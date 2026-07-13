Un conflict izbucnit într-o locuință din comuna Tarna Mare s-a transformat într-o tragedie. Un bărbat de 27 de ani este arestat preventiv, fiind acuzat că a încercat să-și ucidă concubina, aplicându-i mai multe lovituri de cuțit în zona feței și a toracelui.

Un nou caz de violență extremă zguduie județul Satu Mare. O femeie a ajuns în stare gravă la spital, după ce ar fi fost atacată cu un cuțit chiar de bărbatul alături de care locuia. Incidentul s-a petrecut în comuna Tarna Mare, iar anchetatorii vorbesc despre o agresiune care i-a pus victimei viața în pericol.

În urma probelor administrate, procurorii au cerut arestarea preventivă a presupusului agresor, măsură admisă de Tribunalul Satu Mare.

Conflictul a degenerat într-o agresiune sângeroasă

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, fapta s-ar fi produs în data de 10 iulie 2026, în intervalul orar 18:10–18:22, în locuința celor doi din comuna Tarna Mare.

Anchetatorii susțin că, pe fondul unor discuții contradictorii, bărbatul, în vârstă de 27 de ani, și-ar fi atacat concubina cu un cuțit, lovind-o în repetate rânduri în zona feței și a toracelui, cu intenția de a-i suprima viața.

Victima a suferit răni grave, care au necesitat între 20 și 25 de zile de îngrijiri medicale, iar leziunile i-au pus viața în primejdie.

Arest preventiv pentru tentativă de omor asupra unui membru de familie

La data de 11 iulie 2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au formulat propunerea de arestare preventivă a bărbatului, cercetat pentru infracțiunea de tentativă de omor asupra unui membru de familie.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare a admis solicitarea, iar suspectul a fost arestat preventiv.

Ancheta continuă

Urmărirea penală este efectuată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Reprezentanții Parchetului subliniază că, pe tot parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, precum și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de legislația în vigoare, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.