Peste 740 de sancțiuni contravenționale, amenzi de peste 240.000 de lei și 23 de permise de conducere suspendate. Acesta este bilanțul acțiunilor desfășurate de polițiștii sătmăreni în perioada 10–12 iulie, pentru creșterea siguranței publice și a disciplinei în trafic.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au avut un sfârșit de săptămână intens, acționând atât pentru menținerea ordinii și liniștii publice, cât și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Rezultatele controalelor arată că numeroși participanți la trafic au ignorat prevederile legale, fiind sancționați pentru abaterile constatate.

Peste 740 de sancțiuni și amenzi de un sfert de milion de lei

În perioada 10–12 iulie, oamenii legii au desfășurat acțiuni pe întreg teritoriul județului.

Pentru fapte care afectează ordinea și siguranța publică au fost aplicate peste 140 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 60.000 de lei.

În același timp, polițiștii rutieri au intensificat controalele în trafic, aplicând peste 600 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 180.000 de lei.

În total, în doar trei zile, au fost aplicate peste 740 de amenzi, în cuantum de peste 240.000 de lei.

23 de șoferi au rămas fără permis

Pe lângă sancțiunile contravenționale, polițiștii au dispus și măsuri complementare împotriva conducătorilor auto care au încălcat grav legislația rutieră.

Astfel, 23 de șoferi au rămas fără permis de conducere, fiindu-le suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

De asemenea, au fost reținute 26 de certificate de înmatriculare, în cazul unor autovehicule care nu mai îndeplineau condițiile tehnice necesare pentru circulația în siguranță.

Poliția face apel la responsabilitate

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare reamintesc participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor.

Polițiștii recomandă șoferilor să nu urce niciodată la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să respecte limitele legale de viteză și să evite depășirile în zonele în care acestea sunt interzise.

Totodată, conducătorii auto trebuie să acorde prioritate pietonilor aflați pe trecerile semnalizate și să circule doar cu autovehicule aflate într-o stare tehnică corespunzătoare, fără defecțiuni la sistemele de frânare, direcție, iluminare sau evacuare.

Pietonilor le este recomandat să traverseze numai prin locurile special amenajate și după o asigurare temeinică, iar bicicliștii sunt sfătuiți să utilizeze pistele dedicate sau să circule respectând toate regulile de circulație.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.