Polițiștii rutieri și inspectorii Registrului Auto Român au desfășurat o amplă acțiune pe străzile municipiului Satu Mare. În doar câteva ore au fost aplicate zeci de sancțiuni, iar mai multe autovehicule au fost depistate cu defecțiuni tehnice care le făceau un pericol pentru traficul rutier

O amplă acțiune de control desfășurată în noaptea de 10 iulie, între orele 22:00 și 02:00, a scos la iveală numeroase nereguli în trafic. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român Satu Mare, au verificat zeci de șoferi și autovehicule, în cadrul unei acțiuni dedicate prevenirii accidentelor rutiere, combaterii faptelor ilegale și creșterii siguranței pe drumurile publice.





Peste 100 de persoane și vehicule, verificate în doar câteva ore

În timpul raziei, oamenii legii au controlat 36 de autoturisme, 11 motociclete și au legitimat 53 de persoane.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat mai multe abateri de la legislația rutieră și au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 17.000 de lei.





Acțiunea a vizat atât respectarea regulilor de circulație, cât și prevenirea faptelor care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.

RAR a retras 14 certificate de înmatriculare

Pe lângă verificările efectuate de polițiști, inspectorii Registrului Auto Român Satu Mare au controlat starea tehnică a autovehiculelor oprite în trafic.

În urma acestor verificări, au fost reținute 14 certificate de înmatriculare, după ce au fost identificate deficiențe tehnice care nu permiteau circulația în condiții de siguranță pe drumurile publice.

Totodată, în cazul unui autoturism care prezenta defecțiuni tehnice grave, inspectorii au dispus imobilizarea vehiculului, acesta nemaiputând continua deplasarea până la remedierea problemelor constatate.

Siguranța rutieră, prioritate pentru autorități

Polițiștii transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea accidentelor rutiere, depistarea conducătorilor auto care încalcă legea și eliminarea din trafic a vehiculelor care, din cauza defecțiunilor tehnice, pot reprezenta un real pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Razia demonstrează că, pe lângă respectarea regulilor de circulație, starea tehnică a autovehiculelor rămâne un element esențial pentru siguranța rutieră, iar controalele comune ale Poliției și Registrului Auto Român sunt menite să reducă riscurile de producere a unor accidente grave.



