Liderul PSD Satu Mare a lansat o serie de acuzații în cadrul unei conferințe de presă și a anunțat că va trimite o scrisoare deschisă Patriarhului Daniel și tuturor episcopiilor din România. De asemenea, a vorbit despre situația politică din PNL Satu Mare și despre relațiile dintre PSD și UDMR.

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor a susținut luni o conferință de presă în care a abordat mai multe subiecte de actualitate, cea mai mare parte a declarațiilor fiind îndreptată împotriva deputatului PNL Adrian Cozma. Liderul social-democrat a formulat acuzații privind activitatea politică și conduita acestuia, a comentat situația din organizația județeană a PNL și a făcut referire la relațiile dintre PSD și UDMR în județ.

„Cozma a coborât lupta politică la un nivel josnic”

Mircea Govor a susținut că deputatul Adrian Cozma ar fi inițiat, în ultimul an și jumătate, o campanie îndreptată împotriva sa.

„Deputatul Cozma a declarat că acele construcții de pe terenul extravilan, sunt grajduri, dar de fapt sunt construcții serioase de vacanță. Acesta face acum presiuni la Cartea Funciară și peste tot, dar nimeni nu-și riscă meseria pentru ei. Toată această perioadă a declanșat-o chiar el, Adrian Cozma, care de un an și jumătate, de când suntem în Parlament, pune oameni să mă urmărească și să mă fotografieze. Nu mi-am imaginat că un deputat poate să rămână la un asemenea nivel josnic”, a declarat Govor.

Liderul PSD a făcut referire și la posibilitatea unei acțiuni în instanță anunțată de Adrian Cozma.

„Am văzut în conferința lui că va face plângere împotriva mea, pentru că, vezi Doamne, împotriva lui nu are voie nimeni să spună ceva.”

Scrisoare deschisă către Patriarhul Daniel

Unul dintre cele mai dure mesaje transmise de Mircea Govor a vizat relația lui Adrian Cozma cu Biserica Ortodoxă.

„Vreau să audă toată suflarea ortodoxă că voi face o scrisoare deschisă către Preafericitul Părinte Daniel despre găinăriile pe care le face acest individ. O voi trimite și tuturor episcopiilor din România care fac parte din Adunarea Națională Bisericească, pentru că acest individ este numai pe interes.”

„Nu are respect nici pentru oamenii decedați”

Mircea Govor l-a acuzat pe deputatul liberal că ar fi formulat interpelări privind persoane decedate, oferind două exemple.

Primul îl privește pe fratele său.

„După ce fratele meu a decedat, fratele meu care mi-a spus să-l las în pace și care l-a ajutat pe acest Cozma, el face interpelare să vadă cu ce datorii a plecat de pe acest pământ.”

Al doilea caz invocat de liderul PSD face referire la mama managerului Spitalului Județean Satu Mare.

„Mama doamnei director Paula Mare a murit în 2025, iar în 23 martie 2026 acest Cozma face o sesizare despre modul în care a fost îngrijită și cât a cheltuit statul român cu un om bolnav care a beneficiat de drepturile sale. Acest Cozma nu are respect nici pentru oamenii decedați.”

„Are comportament de diavol”

„Acest personaj are comportament de diavol, nu de om apropiat Bisericii Ortodoxe. Vă dau un exemplu cu nepoata lui de la București, căreia nici măcar o ciocolată nu i-a dat. Fratele lui are un copil, iar acum își bat joc de ea și au ajuns să se judece cu mama fetiței. I-au spus să-și crească fata din 259 de lei. Deci este josnic ce face, iar doamna Alexa, m-a sunat personal să-mi spună toate aceste lucruri. Și acum el vorbește că reprezintă oamenii în Parlament. Este un om fără sentimente. M-am întâlnit cu oameni mari de afaceri din județ și mi-au spus că au colaborat cu el și i-a mințit. Dacă ajungea să conducă Consiliul Județean Satu Mare, era jale.”

Explicații privind fondurile de campanie

În cadrul conferinței, liderul PSD a răspuns și acuzațiilor privind finanțarea campaniei electorale din 2024.

„Referitor la banii de la AEP pentru campania din 2024, toți banii au fost direcționați legal și conform prețurilor, în funcție de numărul de cititori și de toate criteriile prevăzute de lege.”

Oferta PSD pentru Adrian Nemeș rămâne deschisă

Mircea Govor a declarat că a avut o întâlnire cu Adrian Nemeș, în contextul tensiunilor existente în organizația județeană a PNL.

„Am avut o întrevedere cu Nemeș de la Carei, care a venit la mine la birou. Având în vedere scandalul pe care îl vedem în PNL, i-am deschis ușa să vină la PSD cu toată echipa. El mi-a spus că nu vine, pentru că are mare respect pentru domnul Bolojan și pentru domnul Birta și nu vrea să trădeze.”

Totuși, liderul PSD spune că invitația rămâne valabilă.

„Chiar dacă nu dorește acum, oferta rămâne deschisă. Noi vom reveni la înțelegerile cu UDMR privind postul pe care îl ocupă domnul Nemeș, cel de manager.”

Noi acuzații la adresa unor lideri PNL

În finalul conferinței, Mircea Govor a comentat și afirmațiile lui Adrian Cozma privind „depesedizarea” PNL, susținând că mai mulți lideri liberali au avut legături cu PSD.

„Cozma vorbește despre depesedizarea PNL-ului, dar vreau să vă spun că Mărghitaș, Mitică Pop de la Odoreu și Horvat au fost la PSD. O să am grijă și de primarul din Odoreu, trebuie doar răbdare.”

Liderul social-democrat a lansat și noi acuzații la adresa lui Mărghitaș.

„Despre Mărghitaș veți vedea ce ilegalități face. Pe banii statului se plimbă toată ziua, dar nu în interes de serviciu, ci pentru alte chestiuni pe care vi le voi prezenta.”