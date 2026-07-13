Street Music Festival 2026 s-a încheiat cu succes

Timp de trei zile, centrul istoric al municipiului Satu Mare a devenit locul unde muzica, arta și spiritul comunității s-au întâlnit într-o atmosferă de neuitat. În perioada 10–12 iulie, mii de vizitatori au participat la Street Music Festival, eveniment în cadrul căruia 20 de artiști din 14 țări au susținut peste 100 de concerte și spectacole stradale pe șapte scene amplasate în centrul orașului.



Muzicieni stradali, artiști și spectacole de foc din întreaga lume au adus viață și energie pe străzile orașului. Publicul i-a primit cu entuziasm la fiecare reprezentație, iar artiștii au cucerit inimile spectatorilor prin spectacolele lor impresionante, apropierea față de public și energia debordantă.



Una dintre cele mai spectaculoase atracții ale ediției din acest an a fost balonul cu aer cald amplasat în fața fostului Hotel Dacia, care s-a ridicat pentru prima dată deasupra municipiului Satu Mare. Datorită sprijinului oferit de DRÄXLMAIER Satu Mare, numeroși vizitatori au avut parte de o experiență de neuitat, iar cei norocoși au putut urca cu balonul cu aer cald.



Curiozități și cifre



Ediția din acest an a Street Music Festival a fost rezultatul unei colaborări impresionante și în culise. Cele 20 de formații venite din 14 țări au reunit în total 64 de artiști. Cea mai numeroasă delegație a venit din Argentina, fiind formată din 11 artiști care au reprezentat țara sud-americană.



La organizarea festivalului a lucrat o echipă formată din 10 organizatori, sprijinită de 36 de voluntari și membri ai echipei de intervenție, precum și de o echipă tehnică formată din 47 de persoane. Cele mai frumoase momente ale festivalului au fost surprinse de o echipă de 8 fotografi și videografi, care a documentat întreaga desfășurare a evenimentului.



Premiul Publicului a ajuns în Argentina



Și în acest an, publicul și-a ales artistul preferat prin vot pe pagina de Facebook a Street Music Festival. Cele mai multe voturi au fost obținute de formația argentiniană Hacha de Papel, care a câștigat Premiul Publicului Street Music Festival 2026, precum și premiul în valoare de 1.000 de euro.



Street Music Festival demonstrează, an de an, că muzica își găsește locul firesc în inima orașului Satu Mare. Una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale verii a reunit din nou mii de oameni și-a transformat, timp de trei zile, străzile orașului într-un spațiu al muzicii, în care a predominat voia bună, iar publicul a trăit momente de neuitat.



Succesul festivalului nu ar fi fost posibil fără sprijinul sponsorilor și al partenerilor noștri. Îi mulțumim sponsorului principal, DRÄXLMAIER Satu Mare, pentru susținerea oferită și pentru implicarea constantă încă de la prima ediție. Mulțumiri se îndreaptă și către sponsorii scenelor – Kreativ, Edmeea Trans, SYSHUB, Transpink și Yard –, de asemenea, le mulțumim companiei Oxygen, care a asigurat heliul pentru spectaculoasele baloane cu heliu, AM/PM, care i-a găzduit pe artiștii noștri și le-a oferit prânzul pe durata festivalului, echipei 711 pentru organizarea programelor din cadrul Chillout Zone, amenajată în curtea Muzeului de Artă, precum și companiei Alpin Recycling, pentru că ne-a fost partener pe parcursul festivalului.



Organizatorii și finanțatorii evenimentului au fost Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Asociația Culturală pentru Tinerii din Satu Mare.