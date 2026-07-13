Fotbalistul sătmărean Adrian Rus traversează cea mai bună perioadă a carierei sale. După un sezon în care a câștigat campionatul și Cupa României alături de Universitatea Craiova, fundașul central și-a trecut în palmares încă un trofeu: Supercupa României.

Universitatea Craiova s-a impus în Supercupă după un meci spectaculos, decis la loviturile de departajare. Adrian Rus a fost unul dintre jucătorii care și-au asumat responsabilitatea executării unui penalty și a transformat fără emoții, contribuind la cucerirea celui de-al treilea trofeu consecutiv al echipei.

Astfel, în doar câteva luni, internaționalul originar din Satu Mare a reușit o performanță de excepție, câștigând campionatul, Cupa României și Supercupa, devenind unul dintre oamenii de bază ai formației din Bănie.

Provocările nu se opresc însă aici. Universitatea Craiova este angrenată și în preliminariile Ligii Campionilor, iar Adrian Rus are șansa de a evolua în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Oltenii au disputat deja primul meci din turul inaugural preliminar, pe teren neutru, în Ungaria, împotriva campioanei Belarusului, făcând un nou pas în încercarea de a ajunge pe tabloul principal al competiției după succesul cu 4-1.

Pentru Adrian Rus, fotbalist crescut la Satu Mare și ajuns unul dintre cei mai apreciați fundași români, perioada actuală reprezintă încununarea muncii depuse în ultimii ani. Cu trei trofee cucerite și cu visul de a juca într-o grupă a cupelor europene tot mai aproape, sătmăreanul continuă să scrie una dintre cele mai frumoase pagini din cariera sa.

De amintit că datorită prestației sale de la meciul amical cu Țara Galilor, suporterii Naționalei l-au desemnat Tricolorul lunii iunie.