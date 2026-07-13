Volei pe plajă: Beata Vaida, din nou pe podium!

Sătmăreanca a cucerit, alături de fosta coechipieră de la CSM Satu Mare, Adriana Burtea, bronzul la turneul mondial de la Sibiu

Voleiul sătmărean are din nou motive de mândrie. Beata Vaida a obținut o nouă performanță importantă în circuitul international de volei pe plajă, cucerind, alături de Adriana Burtea, medalia de bronz la turneul Beach Pro Tour Futures Sibiu, competiție desfășurată în weekend în Piața Mică din Sibiu.

Pentru Beata Vaida și Adriana Burtea, succesul are o semnificație aparte. Cele două formează una dintre cele mai valoroase perechi din voleiul pe plajă românesc, iar colaborarea lor este bazată pe o relație sportivă consolidată în timp. În trecut au fost colege la CSM Satu Mare, unde au evoluat împreună în numeroase competiții, omogenitatea și încrederea reciprocă fiind evidente și în evoluțiile din circuitul internațional. Fiind antrenate de Adrian Pricop, fost și el la CSM Satu Mare.

Româncele au avut un parcurs excelent la Sibiu și au fost la un pas de calificarea în marea finală. În semifinale au oferit un meci spectaculos împotriva perechii spaniole Adriana Serrano Ferro / Marta Carro Marquez, însă au cedat la limită, scor 1-2 (21-19, 18-21, 13-15), după o confruntare de mare intensitate.

Dezamăgirea ratării finalei a fost depășită rapid. În meciul pentru medalia de bronz, Beata Vaida și Adriana Burtea au demonstrat din nou valoarea lor și s-au impus cu 2-0 (21-15, 22-20) în fața slovacelor Barbora Tokosova și Martina Terenova, urcând astfel pe podiumul competiției.

Performanța a fost remarcată și de Federația Română de Volei, care a felicitat perechea română pentru evoluția de la Sibiu, subliniind jocul foarte bun din finala mică și medalia obținută în cadrul turneului din circuitul mondial Beach Pro Tour.

Turneul de la Sibiu a fost câștigat de perechea olandeză Lisa Luini și Benthe Essink, învingătoare în finală cu 2-0 (22-20, 21-17) în fața echipei spaniole Serrano / Carro.

Pentru Beata Vaida, rezultatul reprezintă o nouă confirmare a valorii sale și continuă seria evoluțiilor excelente din acest sezon. Sătmăreanca rămâne una dintre cele mai importante reprezentante ale României în voleiul pe plajă, iar medalia de bronz cucerită la Sibiu demonstrează încă o dată că experiența, continuitatea și colaborarea excelentă cu Adriana Burtea pot aduce rezultate importante în competițiile internaționale.