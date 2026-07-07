Colegiul Național „Ioan Slavici” dă cea mai mare medie din județ și ocupă nu mai puțin de șase poziții în top 10 al rezultatelor obținute înainte de contestații.

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026, înainte de soluționarea contestațiilor, confirmă încă o dată performanța în învățământul sătmărean. Colegiul Național „Ioan Slavici” este marele câștigător al acestei sesiuni, reușind să domine clasamentul celor mai bune medii din județ.

Instituția de învățământ nu doar că a obținut cea mai mare medie din județ, ci ocupă și majoritatea locurilor din topul primilor zece absolvenți.

Cea mai mare medie din județ: 9,96

Șeful promoției la nivel județean este un absolvent al Colegiului Național „Ioan Slavici”, care a încheiat examenul cu impresionanta medie 9,96.

Tot de la aceeași unitate de învățământ provine și candidatul clasat pe locul al doilea, cu media 9,93, confirmând nivelul ridicat al pregătirii oferite de colegiu.

Podium completat de Colegiul Național „Mihai Eminescu”

Pe locul al treilea în clasamentul județean se află un absolvent al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, care a obținut media 9,91.

Competiția dintre cele două colegii de prestigiu din municipiul Satu Mare se reflectă și în clasamentul general al celor mai bune rezultate.

Șase locuri în Top 10 pentru „Ioan Slavici”

Analiza primelor zece medii din județ arată o dominație clară a Colegiului Național „Ioan Slavici”, care ocupă șase poziții în clasament.

De asemenea, Colegiul Național „Mihai Eminescu” este prezent cu trei absolvenți în Top 10, iar Liceul Teoretic Carei completează clasamentul cu un candidat aflat pe locul al zecelea.

Rezultatele se pot schimba după contestații

Clasamentul este realizat pe baza rezultatelor publicate înainte de soluționarea contestațiilor, astfel că ordinea mediilor poate suferi modificări după afișarea rezultatelor finale.

Chiar și așa, performanțele obținute de elevii Colegiului Național „Ioan Slavici” reprezintă o nouă confirmare a nivelului ridicat de pregătire și a tradiției de excelență a uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din județul Satu Mare.