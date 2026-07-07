Rezultatele inițiale ale sesiunii iunie–iulie 2026 au indicat o rată de promovare de 77,52% la nivel județean, iar 74 de candidați au obținut nota maximă la una dintre probele scrise.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat, marți, 7 iulie 2026, rezultatele inițiale ale primei sesiuni a examenului național de bacalaureat, desfășurată în perioada iunie–iulie. Rezultatele au fost afișate atât pe platforma dedicată examenului, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea datelor personale ale candidaților, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

În județul Satu Mare, rezultatele au evidențiat o rată cumulată de promovare de 77,52%, înainte de soluționarea contestațiilor.

Peste 1.400 de candidați au promovat examenul

Potrivit datelor oficiale, 1.421 de absolvenți au promovat examenul național de bacalaureat, dintr-un total de 1.833 de candidați prezenți la probele scrise.

Rata de promovare a fost semnificativ mai ridicată în rândul absolvenților din promoția curentă, unde aceasta a ajuns la 82,67%, în timp ce pentru candidații din promoțiile anterioare procentul de promovare a fost de 29,19%.

Zeci de note de 10 la probele scrise

Rezultatele inițiale au consemnat și un număr important de note maxime obținute de candidații sătmăreni.

Astfel:

3 elevi au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;

au obținut nota la proba de Limba și literatura română; 5 elevi au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;

au obținut nota la proba de Limba și literatura maternă; 35 de elevi au fost notați cu 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);

au fost notați cu la proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie); 31 de elevi au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Performanțele înregistrate au confirmat nivelul bun de pregătire al unui număr important de absolvenți din județ.

Contestațiile au putut fi depuse în perioada 7–9 iulie

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute au avut posibilitatea de a depune sau transmite contestații în data de 7 iulie, în intervalul orar 14:00–18:00, precum și în zilele de 8 și 9 iulie.

Totodată, absolvenții au putut solicita vizualizarea propriilor lucrări, potrivit procedurii stabilite de Comisia Națională de Bacalaureat. În cazul candidaților minori, vizualizarea lucrărilor s-a realizat în prezența unui părinte sau a reprezentantului legal.

Ministerul Educației și Cercetării a reamintit că depunerea unei contestații nu a fost condiționată de vizualizarea lucrării și, în același timp, simpla vizualizare a acesteia nu a obligat candidatul să formuleze o contestație.

Candidații care au contestat rezultatele au fost nevoiți să completeze și să semneze o declarație prin care au luat act de faptul că, în urma reevaluării, nota putea fi modificată atât prin creștere, cât și prin scădere.

Rezultatele finale au urmat să fie afișate pe 13 iulie

Conform calendarului oficial al examenului național de bacalaureat, rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, au urmat să fie publicate în data de 13 iulie 2026.

Pentru promovarea examenului, absolvenții au trebuit să îndeplinească, cumulativ, toate condițiile prevăzute de metodologia în vigoare: susținerea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, promovarea fiecărei probe scrise cu minimum nota 5 și obținerea unei medii generale de cel puțin 6 la probele scrise.