Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 aduc un clasament dominat de școlile din municipiul Satu Mare. Cea mai mare medie din județ este 9,90, iar în top se remarcă și performanța surprinzătoare a Liceului Tehnologic Tarna Mare.

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 au fost publicate, iar județul Satu Mare nu are, în acest an, nicio medie de 10. Cu toate acestea, mai mulți elevi au obținut rezultate excelente, cele mai mari medii fiind foarte aproape de nota maximă.

Alex Nădășan, primul în județ cu media 9,90

Cel mai bun rezultat din județ îi aparține lui Alex Nădășan, absolvent al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, care a obținut media 9,90, ocupând primul loc în clasamentul județean.

Pe poziția a doua se află un elev al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” Satu Mare, cu media 9,87, iar locul al treilea este ocupat de un elev al Școlii Gimnaziale „Rákóczi Ferenc” Satu Mare, cu media 9,78.

Școlile din municipiu domină clasamentul

Primele zece poziții sunt ocupate, în cea mai mare parte, de elevi ai unităților de învățământ din municipiul Satu Mare.

Distribuția acestora este următoarea:

3 elevi provin de la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” ;

provin de la ; 2 elevi sunt de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” ;

sunt de la ; câte un elev provine de la:

provine de la: Colegiul Național „Mihai Eminescu” ;

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Școala Gimnazială „Rákóczi Ferenc” ;

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Școala Gimnazială „George Coșbuc” din Medieșu Aurit;

din Medieșu Aurit;

Liceul Teoretic Negrești-Oaș ;

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Liceul Tehnologic Tarna Mare.

Tarna Mare, surpriza plăcută a județului

Una dintre surprizele acestei sesiuni este performanța Liceului Tehnologic Tarna Mare, care reușește să se regăsească în topul județean, demonstrând că și o unitate de învățământ din mediul rural poate concura cu succes alături de cele mai prestigioase școli.

Rezultatele obținute plasează instituția printre cele mai bine cotate școli din județ din afara municipiului Satu Mare, confirmând calitatea actului educațional și munca depusă de elevi și profesori.

„Grigore Moisil”, școala cu cele mai multe medii de top

Dacă primul loc revine Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” se remarcă prin constanță, având cele mai multe medii în primele zece poziții ale clasamentului județean.

Rezultatele confirmă încă o dată nivelul ridicat al pregătirii elevilor din această unitate de învățământ, care își menține statutul de una dintre cele mai performante școli din județul Satu Mare.

Urmează etapa depunerii contestațiilor, iar clasamentul final va fi stabilit după soluționarea acestora și afișarea rezultatelor definitive.