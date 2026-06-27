Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizarea Cod Roșu pentru județul Satu Mare. Urmează două zile cu temperaturi extreme, nopți tropicale și un disconfort termic care poate pune în pericol sănătatea populației. Meteorologii avertizează că valorile prognozate sunt comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.

Canicula lovește în plin județul Satu Mare, iar meteorologii anunță că cele mai grele zile ale acestui val de căldură sunt abia la început. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Roșu valabilă în intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, ceea ce înseamnă că întregul weekend se va desfășura sub semnul temperaturilor extreme.

Specialiștii avertizează că valorile termice vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, iar disconfortul termic va atinge niveluri deosebit de periculoase.

Temperaturi de până la 41 de grade

Județul Satu Mare se află printre zonele cele mai afectate de valul de căldură, alături de Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Satu Mare, Banat și Crișana.





În același timp, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce indică un nivel extrem al disconfortului termic și un risc crescut pentru sănătate.

Nopți tropicale și fără răcoare

Nici pe timpul nopții temperaturile nu vor aduce o ameliorare semnificativă.

Meteorologii anunță nopți tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 25 de grade Celsius, ceea ce va face ca organismul să se refacă mult mai greu după expunerea la căldura din timpul zilei.

Autoritățile recomandă prudență maximă

În aceste condiții, populația este sfătuită să evite deplasările și efortul fizic în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide, să poarte haine deschise la culoare și să evite expunerea directă la soare.

O atenție specială trebuie acordată copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice, categoriile cele mai vulnerabile în fața temperaturilor extreme.

Totodată, autoritățile reamintesc că animalele de companie nu trebuie lăsate în autoturisme și trebuie să aibă permanent acces la apă și umbră.

Meteorologii avertizează că episodul de caniculă este unul dintre cele mai severe din ultimii ani pentru această perioadă, iar respectarea recomandărilor poate preveni apariția unor situații medicale grave.