



Primarul Cosmin Ionel Krișan a fost ales președinte al Organizației PSD Pomi

Organizația PSD Pomi și-a desemnat noua echipă de conducere în cadrul Conferinței de Alegeri desfășurate în prezența președintelui PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, care a transmis un mesaj de susținere și încredere pentru conducerea aleasă.

În urma votului, Cosmin Ionel Krișan, primarul comunei Pomi, a fost ales președinte al Organizației PSD Pomi. Cu această ocazie, Mircea Govor a evidențiat activitatea desfășurată de acesta în administrația locală și rolul pe care îl poate avea în consolidarea organizației.

„Îl felicit pe domnul Cosmin Ionel Krișan pentru alegerea sa în funcția de președinte al Organizației PSD Pomi. Rezultatele obținute în administrația locală și încrederea de care se bucură în comunitate reprezintă o bază solidă pentru consolidarea organizației și continuarea proiectelor dedicate locuitorilor comunei”, a declarat președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor.

Totodată, acesta i-a felicitat și pe vicepreședinții, secretarul executiv și membrii Biroului Organizației, precum și pe Simina Florica Ștef-Sălăjan, aleasă președinte al OFSD Pomi, Codrina Ioana Dunca-Pomian, aleasă președinte al TSD Pomi, și Gheorghe Fernea, ales președinte al OSSD Pomi.

În mesajul său, Mircea Govor le-a urat succes tuturor celor aleși și și-a exprimat convingerea că, prin implicare și muncă în echipă, organizația va continua să contribuie la dezvoltarea comunei și la întărirea PSD în județul Satu Mare.

„Le mulțumesc tuturor membrilor PSD Pomi pentru implicare, încredere și pentru participarea la acest proces democratic intern. Împreună, continuăm să construim pentru oameni”, a transmis deputatul Mircea Govor.