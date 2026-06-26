171 de absolvenți ai extensiei UVVG Satu Mare au scris o nouă poveste a educației

O zi cu o încărcătură aparte pentru comunitatea sătmăreană. În aceeași zi în care România și-a sărbătorit Drapelul Național, la doar câteva ore distanță, un alt simbol al construcției unui viitor mai bun a fost celebrat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare: educația.

Peste 500 de oameni , absolvenți, profesori, părinți, prieteni și apropiați , au umplut sala pentru cursul festiv al promoției 2026 a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad – extensia Satu Mare, instituție cunoscută de generații întregi drept „Universitatea de Acasă”.

A fost o dimineață a emoțiilor, a îmbrățișărilor, a fotografiilor și a amintirilor. Pe ecranul mare au rulat imagini cu parcursul studenților, iar fiecare nume rostit de pe scenă a însemnat o poveste: ani de muncă, examene, sacrificii și visuri împlinite.

Festivitatea a fost condusă de directorul extensiei Satu Mare, Mircea Teodoru, care a deschis ceremonia adresând un mesaj de recunoștință absolvenților și cadrelor universitare.

„Bine ați venit la această ceremonie a extensiei noastre, a Universității de Acasă”, a fost mesajul cu care a început această zi specială.

Promoția 2026 a reunit absolvenți de la specializările Contabilitate și Informatică de Gestiune, Marketing, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Relații Internaționale și Studii Europene, precum și absolvenții masteratului Audit și Expertiză Contabilă.

În total, anul acesta au fost 171 de absolvenți: 132 de licență și 39 de masterat.

„Educația este o coroană pe cap și un lanț de aur la gât”

În discursul său, directorul extensiei Satu Mare a vorbit despre rolul profund al educației într-o societate aflată într-o continuă schimbare.

„Educația este o valoare neprețuită, indiferent de forma ei de manifestare – în familie, școală, biserică sau comunitate. Educația autentică trebuie să pledeze pentru adevăr, bine, frumos și dreptate”, a transmis Mircea Teodoru.

Acesta a atras atenția asupra unei provocări a prezentului: păstrarea valorilor umane într-o lume dominată tot mai mult de tehnologie.

„Dovediți că inteligența spirituală, mai mult decât cea artificială, ne poate ajuta să descoperim adevăratul sens al vieții. Inteligența artificială este o extensie a inteligenței umane, dar educându-ne, nu trebuie să lăsăm marele artificiu să ne ia locul”, a spus directorul extensiei.

Mesajul final a fost unul simplu și puternic: „Fericiți sunt cei care citesc și se lasă educați!”

Lecția bambusului: rădăcinile invizibile ale succesului

Unul dintre cele mai emoționante momente ale festivității a fost mesajul transmis de decanul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie, conf. univ. dr. Vasile Lazăr.

Acesta a ales o metaforă aparte pentru a descrie anii de facultate: povestea bambusului.

„Există o specie de bambus care, în primii ani, pare că nu crește deloc. Este udată, îngrijită, dar nu se vede nimic. În realitate, în acea perioadă își construiește rădăcinile”, a explicat decanul.

„Mi se pare că anii de facultate seamănă mult cu acea primă etapă. Au fost ani în care, de multe ori, nu ați văzut nimic crescând. Ați avut examene dificile, proiecte, emoții și momente de îndoială. Dar toate acestea v-au format mai mult decât se vede astăzi pe o diplomă.”

Vasile Lazăr le-a transmis absolvenților că adevărata valoare a studiilor nu stă doar în documentul primit, ci în omul devenit după acești ani.

„Astăzi este firesc să privim înainte, dar să privim și înapoi, spre oamenii care au fost alături de voi atunci când aceste rădăcini se construiau”, a spus acesta, adresând mulțumiri familiilor.

Un moment deosebit a fost cel în care absolvenții au fost invitați să aplaude părinții și apropiații care le-au fost sprijin.

„Numele dumneavoastră nu este scris pe diplome, dar în fiecare diplomă se regăsește câte puțin din răbdarea, încrederea și dragostea dumneavoastră”, a transmis decanul.

Talanții absolvenților, o lecție pentru viitor

Cursul festiv a fost susținut de lect. univ. dr. Vendelin Glazer, care a ales ca temă pilda talanților.

„Nu este important cât primește fiecare, ci ce face fiecare cu ceea ce primește”, a fost ideea centrală a mesajului său.

Adresându-se absolvenților, acesta a spus: „Ce veți face cu talanții pe care i-ați primit?”

Pentru viitorii economiști, profesori sau specialiști în relații internaționale, mesajul a fost unul despre responsabilitate.

„O societate nu se construiește doar prin cifre, doar prin legi sau doar prin idei. Se construiește prin oameni pregătiți și prin oameni care aleg să folosească bine ceea ce au primit”, a afirmat Vendelin Glazer.

Momentul diplomelor și începutul unui nou drum

Festivitatea a continuat cu premierea șefilor de promoție, realizată cu sprijinul CECCAR Satu Mare, reprezentat de președintele organizației, ec. Sorin Iancu.

Au urmat diplomele de onoare, emoțiile absolvenților și momentul simbolic al predării cheii între generații.

Apoi, într-o explozie de bucurie, au fost aruncate pălăriile de absolvire , imaginea unui început, nu a unui final.

Ceremonia s-a încheiat tradițional cu „Gaudeamus igitur”, lăsând în urmă o sală plină de emoție și promisiunea unor drumuri noi.

Promoția 2026 a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad – extensia Satu Mare pleacă mai departe cu o lecție simplă: cunoașterea construiește rădăcini, iar oamenii educați pot schimba lumea din jurul lor.

Mult success în viață!

Florin Cristian Mureșan