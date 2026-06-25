Cei doi viceprimari ai municipiului Satu Mare fac apel la cetățeni să se implice în actualizarea Planului Urbanistic General, documentul care va stabili direcțiile de dezvoltare ale orașului pentru următorii 10 ani.





Cum va arăta Satu Mare peste un deceniu? Răspunsul la această întrebare depinde nu doar de specialiști și de administrația locală, ci și de implicarea directă a cetățenilor. În contextul actualizării Planului Urbanistic General (PUG), viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, îi invită pe sătmăreni să își spună punctul de vedere și să contribuie la conturarea viitorului orașului.

Cristina Tămășan Ilieș: „Viitorul municipiului se construiește împreună cu cetățenii”

Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș a transmis un mesaj clar privind importanța implicării comunității în acest proces strategic.

Potrivit acesteia, actualizarea Planului Urbanistic General reprezintă o oportunitate pentru locuitorii municipiului de a participa activ la definirea direcțiilor de dezvoltare ale orașului și la stabilirea regulilor urbanistice care vor influența viața comunității în următorii zece ani.

„Părerea fiecărui sătmărean contează”, a subliniat viceprimarul, evidențiind faptul că opiniile și propunerile cetățenilor vor contribui la construirea unui municipiu mai modern, mai bine organizat și mai adaptat nevoilor reale ale oamenilor.

Raul Băbțan: „Este momentul ca sătmărenii să își facă auzită vocea”

Viceprimarul Raul Băbțan a lansat, la rândul său, un apel către locuitorii municipiului să participe la consultarea publică și să completeze chestionarul pus la dispoziție de administrația locală.

Acesta a arătat că noul Plan Urbanistic General va cuprinde principalele reglementări și direcții de dezvoltare urbană ale municipiului pentru următorul deceniu, motiv pentru care contribuția cetățenilor este extrem de importantă.

Prin participarea la acest proces, sătmărenii pot semnala problemele cu care se confruntă și pot propune soluții pentru dezvoltarea orașului.

Documentul care va modela dezvoltarea municipiului

Actualizarea Planului Urbanistic General este unul dintre cele mai importante proiecte strategice aflate în desfășurare la nivelul municipiului Satu Mare.





Documentul va stabili modul în care se va dezvolta orașul în următorii ani, de la zonele rezidențiale și investițiile economice, până la infrastructură, mobilitate urbană, spații verzi și servicii publice.

Deciziile incluse în noul PUG vor influența direct evoluția municipiului și calitatea vieții locuitorilor.

Administrația locală mizează pe dialog cu cetățenii

Prin mesajele transmise de Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, administrația locală pune accent pe consultarea publică și pe colaborarea cu comunitatea.

Cei doi viceprimari consideră că dezvoltarea orașului trebuie construită împreună cu cetățenii, iar opiniile acestora reprezintă o resursă valoroasă în elaborarea unui document care va influența viitorul municipiului pentru următorii zece ani.

Un apel către toți sătmărenii

Autoritățile îi încurajează pe locuitorii municipiului să participe la consultare și să completeze chestionarul dedicat actualizării PUG-ului.

Pentru Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, implicarea comunității în acest proces reprezintă un pas important spre construirea unui Satu Mare mai modern, mai funcțional și mai apropiat de așteptările cetățenilor săi.



