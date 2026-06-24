Biblioteca Județeană Satu Mare pregătește o experiență inedită pentru cei mici în această vară, invitându-i să participe la evenimentul „Călătorie în spațiu la bibliotecă”, organizat în cadrul programului Bibliovacanța.

Activitatea va avea loc în 16 iulie, începând cu ora 11:00, și le va oferi copiilor ocazia de a descoperi fascinanta lume a cosmosului printr-o serie de activități interactive și educative. Participanții vor afla informații interesante despre planete, stele, viața astronauților și misterele universului, într-un mod atractiv și adaptat vârstei lor.

Programul continuă și în 17 iulie, tot de la ora 11:00, cu o proiecție de film dedicată tematicii spațiale, completând astfel două zile de explorare, învățare și divertisment pentru micii pasionați de știință și aventură.

Participarea este gratuită la ambele activități, însă organizatorii precizează că înscrierea prealabilă este obligatorie, iar locurile disponibile sunt limitate. Cei interesați se pot înscrie telefonic la numărul 0261 711 199.

Biblioteca îi încurajează pe copii și părinți să profite de această oportunitate de a petrece vacanța într-un mod educativ și distractiv, explorând împreună universul și tainele sale. Organizatorii menționează că activitățile se vor desfășura în limba maghiară.