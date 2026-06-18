Bucurie pentru mii de elevi: aproape 11 săptămâni fără cursuri

Bucurie, emoții și multe zâmbete au marcat ultimele zile de școală în județul Satu Mare. În numeroase unități de învățământ au avut loc joi, 18 iunie, festivitățile de încheiere a anului școlar, iar alte școli vor organiza aceste momente festive vineri.

Curțile școlilor s-au umplut de elevi, părinți și cadre didactice, iar cei mai merituoși dintre elevi au fost răsplătiți pentru rezultatele obținute la învățătură pe parcursul anului.

Premii, aplauze și emoții la final de an

Pentru mulți elevi, ultima zi de școală a însemnat nu doar începutul vacanței, ci și momentul în care au fost recompensați pentru efortul depus. Diplomele și premiile au fost însoțite de aplauzele colegilor și de emoția părinților care au urmărit festivitățile.

În cazul claselor terminale, emoțiile au fost și mai mari, odată cu despărțirea de colegi și profesori și apropierea examenelor sau a unui nou capitol din viață.

Începe vacanța mare

Începând cu 20 iunie, elevii intră oficial în vacanța de vară, cea mai lungă pauză din calendarul educațional.

Timp de aproape două luni și jumătate, adică aproximativ 11 săptămâni, copiii și adolescenții vor avea parte de relaxare, excursii, activități recreative și timp petrecut alături de familie și prieteni.

Vacanța de vară se va încheia duminică, 6 septembrie 2026.

Când începe noul an școlar

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii vor reveni în bănci luni, 7 septembrie 2026, când va începe oficial anul școlar 2026-2027.

Noul an de învățământ va avea, pentru majoritatea elevilor, o durată de 36 de săptămâni și va fi organizat în module de studiu separate de perioade de vacanță, conform structurii educaționale aflate în vigoare.

Cursurile anului școlar 2026-2027 sunt programate să se încheie pe 18 iunie 2027.

Vara copilăriei începe acum

Pentru elevi, ultimele zile de școală înseamnă începutul unei perioade mult așteptate, fără teme, teste și emoția notelor. Urmează săptămâni de libertate, aventuri și amintiri care vor face vacanța de vară una dintre cele mai frumoase perioade ale anului.

Până la revederea din septembrie, școlile își închid porțile, iar vacanța își intră oficial în drepturi.