Meteorologii au emis cea mai severă avertizare de caniculă pentru județul Satu Mare. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, disconfortul termic va fi extrem, iar nopțile vor deveni tropicale. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea la soare și efortul fizic în orele de vârf.

Județul Satu Mare intră sub incidența celei mai severe avertizări meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Începând de duminică, 2 august, ora 10.00, și până marți, 4 august, ora 10.00, întregul județ se va afla sub Cod Roșu de caniculă, alături de județele Bihor și Arad.

Meteorologii avertizează că valul de căldură va fi persistent și deosebit de intens, iar temperaturile vor atinge valori apropiate de recordurile absolute înregistrate în prima decadă a lunii august.

Temperaturi extreme și disconfort termic sufocant

Potrivit specialiștilor, în județul Satu Mare temperaturile maxime vor ajunge la 37–38 de grade Celsius, în timp ce în județele vecine Bihor și Arad mercurul din termometre va urca până la 39–40 de grade Celsius.

Pe lângă valorile foarte ridicate din timpul zilei, populația va resimți un disconfort termic deosebit de accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că aerul va deveni greu de suportat, în special pentru copii, vârstnici și persoanele care suferă de afecțiuni cronice.

Nopți tropicale și risc crescut pentru sănătate

Nici nopțile nu vor aduce răcoarea așteptată. Minimele vor coborî cu greu sub 23–25 de grade Celsius, iar în zona Dealurilor de Vest sunt prognozate cele mai ridicate valori nocturne.

Aceste așa-numite nopți tropicale împiedică organismul să se refacă după temperaturile extreme din timpul zilei și pot amplifica efectele caniculei asupra sănătății.

Medicii atrag atenția că expunerea prelungită la temperaturi atât de ridicate poate provoca deshidratare severă, insolație, epuizare termică și agravarea bolilor cardiovasculare sau respiratorii.

Recomandări pentru populație

Pe durata avertizării de Cod Roșu, specialiștii recomandă evitarea deplasărilor în intervalul 11.00–18.00, consumul unei cantități suficiente de apă, purtarea hainelor lejere și deschise la culoare, precum și evitarea consumului de alcool și băuturi cu un conținut ridicat de cofeină.

De asemenea, este important ca persoanele vârstnice, copiii și cei cu afecțiuni cronice să fie supravegheați cu atenție, iar animalele de companie să fie protejate de temperaturile extreme.

Conducătorii auto sunt avertizați să nu lase niciodată copii sau animale în autoturisme parcate, chiar și pentru câteva minute, deoarece temperatura din interiorul unui vehicul poate deveni rapid letală.

Avertizarea poate fi actualizată

Administrația Națională de Meteorologie precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, avertizarea poate fi actualizată.

Până atunci, județul Satu Mare se pregătește pentru două dintre cele mai fierbinți zile ale acestei veri, în care temperaturile vor pune la încercare atât populația, cât și infrastructura, iar respectarea recomandărilor autorităților poate face diferența între un episod suportabil și unul cu consecințe grave.