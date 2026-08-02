



În seara zilei de 1 august 2026, în jurul orei 21:40, un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, aflat în timpul liber, a intervenit pentru a împiedica un conducător auto care prezenta indicii că s-ar afla sub influența băuturilor alcoolice să își continue deplasarea, prevenind astfel producerea unor consecințe grave.

Incidentul s-a petrecut în zona cartierului Micro 16 din municipiul Satu Mare, unde persoana în cauză s-a urcat la volanul unui autoturism, l-a pornit și, în timp ce efectua o manevră de deplasare cu spatele, a acroșat un autoturism parcat regulamentar în spatele său. Observând situația și apreciind că există un pericol pentru siguranța participanților la trafic, jandarmul a intervenit imediat, a împiedicat continuarea deplasării autoturismului și a imobilizat persoana până la sosirea unui echipaj al Poliției Rutiere, solicitat prin apel la 112.

Polițiștii au preluat cazul și continuă efectuarea verificărilor, potrivit competențelor legale.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare apreciază profesionalismul, spiritul civic și responsabilitatea de care a dat dovadă colegul nostru, demonstrând că misiunea de a proteja comunitatea nu se limitează la timpul petrecut în serviciu, ci reprezintă un angajament asumat permanent față de siguranța cetățenilor.