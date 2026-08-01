



Stațiunea turistică Tășnad își consolidează de la an la an poziția pe harta destinațiilor preferate din nord-vestul României, iar ștrandul termal rămâne principalul punct de atracție pentru turiști de toate vârstele.

Unul dintre marile avantaje ale ștrandului din Tășnad este faptul că reușește să ofere experiențe potrivite pentru toate categoriile de vizitatori – de la familii cu copii, până la persoane în căutare de relaxare sau tratament.

Pentru cei mici, există bazine dedicate, zone de joacă și facilități care transformă o zi la ștrand într-o experiență completă. În același timp, turiștii care preferă distracția pot opta pentru bazinele cu tobogane, piscina cu apă rece sau zonele de relaxare cu jacuzzi.

Stațiunea nu înseamnă însă doar apă termală. În incintă sunt amenajate terenuri de sport, un parc cu aparate de fitness, dar și locuri de joacă pentru copii, ceea ce transformă întreaga experiență într-una activă și diversificată.

Un alt punct forte al Tășnadului este accesibilitatea. Stațiunea este ușor de ajuns din județe precum Bihor, Sălaj, Satu Mare sau Maramureș, iar în sezon, unele firme private de transport organizează chiar rute speciale către Tășnad, adaptate cererii tot mai mari.

În plus, oferta de cazare este una variată, potrivită pentru toate bugetele. De la căsuțe și pensiuni accesibile, până la hoteluri de 4 stele, turiștii pot alege varianta care li se potrivește, fără compromisuri majore.

Nici capitolul gastronomie nu este lăsat deoparte. Vizitatorii au la dispoziție opțiuni pentru toate gusturile și buzunarele – de la meniul zilei, lángoș sau preparate de tip fast food, până la restaurante care oferă mâncăruri rafinate.

În același timp, apa termală rămâne unul dintre principalele motive pentru care turiștii aleg Tășnadul. Cunoscută pentru proprietățile sale benefice, aceasta este recomandată pentru diverse afecțiuni, dar și pentru relaxare și recuperare.

Astfel, ștrandul termal din Tășnad reușește să combine două direcții importante: tratament și distracție. Este locul în care unii vin pentru sănătate, iar alții pentru relaxare sau timp petrecut cu familia – iar fiecare găsește exact ceea ce caută.

Acest articol a fost comandat de OMD Tășnad din care fac parte Stațiunea Turistică Tășnad și Hotel Stil, Hotel Doina 2, Hotel Regal, Hotel Marissa, Vila Dalli, Casa Maria, Pensiunea Salcia, Pensiunea/Restaurant Dora



