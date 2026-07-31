Polițiștii sătmăreni au desfășurat o amplă acțiune în zona fostului punct de trecere a frontierei Petea, unde au verificat sute de persoane și autovehicule. Un bărbat din Maramureș a ajuns în arest după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului și efectuând transport ilegal de persoane.

O amplă acțiune de control desfășurată joi dimineață în zona fostului punct de trecere a frontierei Petea s-a soldat cu zeci de sancțiuni contravenționale, permise suspendate, certificate de înmatriculare reținute și cu reținerea unui conducător auto care s-a urcat băut la volan, în timp ce efectua, potrivit polițiștilor, transport public de persoane fără autorizație.

Acțiunea a avut loc în data de 30 iulie, în intervalul orar 08.00 – 12.00, fiind organizată de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, având ca principal obiectiv creșterea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere.

Sute de persoane legitimate și peste 250 de autovehicule controlate

La activități au participat, alături de polițiștii rutieri, efective din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale, Serviciului Criminalistic, Biroului de Cercetare la Fața Locului și Poliției Canine din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Pe parcursul acțiunii, oamenii legii au legitimat peste 300 de persoane și au verificat mai mult de 250 de autovehicule, în încercarea de a identifica șoferii care încalcă legislația rutieră sau comit alte fapte ilegale.

Bilanțul controalelor a fost unul semnificativ. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 70 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 28.000 de lei.

Totodată, au fost suspendate drepturile de a conduce pentru doi conducători auto, iar șapte certificate de înmatriculare au fost reținute ca măsură complementară.

Transport ilegal de persoane și alcool la volan

Cel mai grav caz descoperit în timpul acțiunii s-a înregistrat în jurul orei 10.50, pe Drumul Național 19A, în localitatea Dorolț.

Polițiștii au oprit pentru control un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism și o semiremorcă, condus de un bărbat în vârstă de 38 de ani, din județul Maramureș.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta ar fi efectuat transport public de persoane contra cost fără a deține autorizație de taxi valabilă sau copia conformă emisă de autoritatea competentă.

Ca urmare, polițiștii au dispus măsurile prevăzute de lege, respectiv imobilizarea autovehiculului și reținerea plăcuțelor de înmatriculare.

Situația s-a complicat după testarea șoferului cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește limita legală și atrage răspunderea penală.

Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice din județ.

Totodată, polițiștii reamintesc că, pe întreaga durată a procesului penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.