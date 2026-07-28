



,,Cât timp vor mai evita instituțiile statului să verifice rețeaua de influență politică din jurul vicepreședintelui Camerei Deputaților, Adrian Cozma?”

Președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a adresat o scrisoare deschisă prim-ministrului Ilie Bolojan, în care solicită implicarea instituțiilor statului pentru verificarea unor situații pe care le consideră de interes public și care vizează administrația locală din județul Satu Mare. După conferințele de presă susținute la Satu Mare, deputatul Mircea Govor, face cunoscute fraudele și la nivel național, prin această scrisoare deschisă.

În declarația de presă, Mircea Govor susține că a transmis mai multe sesizări către instituțiile competente și afirmă că acestea ar trebui analizate indiferent de funcția sau apartenența politică a persoanelor implicate. Potrivit deputatului PSD, demersul are ca scop clarificarea unor aspecte legate de modul în care sunt gestionate resursele publice și programele finanțate din bani publici.

În document, parlamentarul face referire la existența unor legături politice și administrative în comuna Socond și solicită autorităților să verifice dacă au existat nereguli în derularea unor proiecte și programe. Totodată, acesta precizează că nu formulează acuzații penale și că stabilirea eventualelor responsabilități revine exclusiv instituțiilor abilitate.

Mircea Govor afirmă că așteaptă un răspuns din partea autorităților și consideră că este necesară o analiză completă a aspectelor semnalate, în condițiile în care, în opinia sa, transparența și responsabilitatea în exercitarea funcțiilor publice trebuie să reprezinte o prioritate.

Programul Național „Masă sănătoasă” și alte proiecte fraudate

În continuarea scrisorii deschise adresate premierului Ilie Bolojan, deputatul PSD Mircea Govor susține că a sesizat mai multe ministere și instituții ale statului în legătură cu aspecte pe care le consideră de interes public și care ar necesita verificări aprofundate. Potrivit declarației sale, demersurile vizează Programul Național „Masă sănătoasă”, proiecte finanțate din fonduri publice, investiții în sisteme fotovoltaice, situația unor terenuri din comuna Cămărzana, precum și alte decizii administrative din județul Satu Mare.

Referitor la Programul Național „Masă sănătoasă”, parlamentarul afirmă că a solicitat Ministerului Educației verificarea modului în care au fost gestionate fondurile și implementate activitățile în comuna Socond. Acesta susține că a cerut autorităților să compare numărul elevilor prezenți la cursuri cu numărul porțiilor de hrană comandate, livrate și decontate, precum și să analizeze dacă fondurile publice au fost utilizate în conformitate cu scopul programului. În declarația sa, Mircea Govor susține că a solicitat inclusiv verificarea situațiilor privind eventuale suprapuneri de beneficiari și modul de acordare a burselor și cardurilor sociale.

În ceea ce privește proiectele de sisteme fotovoltaice implementate în comuna Socond, deputatul PSD afirmă că a cerut Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene verificarea documentației și a modului de implementare a investițiilor. Potrivit acestuia, la cabinetul parlamentar ar fi fost semnalate situații privind amplasarea unor sisteme și funcționarea acestora. Mircea Govor solicită verificarea documentelor de recepție, a racordării la rețeaua electrică și a eventualelor plăți efectuate în cadrul proiectelor, precizând că toate aceste aspecte trebuie clarificate de instituțiile competente.

Declarația abordează și situația unor terenuri extravilane din comuna Cămărzana. Parlamentarul susține că a transmis sesizări către Instituția Prefectului și Agenția Națională de Integritate, solicitând verificarea legalității unor acte administrative, a situației juridice a unor terenuri și a eventualelor incompatibilități sau conflicte de interese. În document sunt prezentate o serie de afirmații privind modificarea categoriei de folosință a unor terenuri și operațiuni cadastrale, despre care deputatul consideră că trebuie analizate de autoritățile abilitate.

Deputatul Mircea Govor afirmă, totodată, că instrumentele controlului parlamentar nu ar trebui utilizate pentru influențarea activității instituțiilor de control și că toate verificările trebuie să se desfășoare independent, fără presiuni politice. În opinia sa, rolul autorităților este acela de a stabili, pe baza documentelor și a verificărilor în teren, dacă au existat sau nu nereguli în administrarea fondurilor și a proiectelor publice.

Deputatul Mircea Govor solicită verificări extinse și cere Guvernului să clarifice dacă există un „sistem de influență” în județul Satu Mare

În ultima parte a declarației sale de presă, deputatul PSD de Satu Mare și președintele organizației județene, Mircea Govor, își concentrează mesajul asupra solicitărilor adresate Guvernului României și instituțiilor aflate în subordinea acestuia, cerând o serie de verificări pe care le consideră esențiale pentru clarificarea situațiilor semnalate în județul Satu Mare.

Parlamentarul afirmă că i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să dispună, în limitele atribuțiilor Guvernului, controale coordonate privind implementarea Programului Național „Masă sănătoasă”, verificarea prezenței reale a elevilor la cursuri în raport cu porțiile de hrană decontate, acordarea burselor sociale și distribuirea cardurilor sociale, precum și modul în care au fost implementate proiectele fotovoltaice în comuna Socond și în alte localități din județ. Totodată, Mircea Govor cere verificarea legalității unor acte administrative emise de Primăria Cămărzana și a eventualelor influențe politice asupra unor decizii administrative.

În document, deputatul susține că nu solicită condamnarea vreunei persoane și nici declanșarea unor acțiuni împotriva adversarilor politici, ci afirmă că dorește ca instituțiile statului să stabilească, în mod obiectiv, dacă au existat sau nu nereguli. De asemenea, acesta precizează că orice persoană vizată de verificări beneficiază de prezumția de nevinovăție și de dreptul la apărare.

Un capitol distinct al declarației este dedicat unei serii de întrebări pe care Mircea Govor le adresează autorităților. Acesta susține că, în opinia sa, instituțiile trebuie să stabilească dacă situațiile prezentate reprezintă simple coincidențe sau dacă indică existența unui mecanism mai amplu de influență în administrația publică. În acest context, parlamentarul întreabă cine a inițiat anumite proiecte, cine le-a recomandat, cine le-a intermediat, cine ar fi exercitat influență și cine ar fi beneficiat de deciziile administrative analizate.

Potrivit declarației, toate aceste aspecte ar trebui analizate împreună și nu separat, pentru ca autoritățile să poată avea o imagine completă asupra relațiilor dintre administrațiile locale, proiectele finanțate din fonduri publice și factorii de decizie implicați. Mircea Govor susține că verificarea exclusivă a funcționarilor care au pus în aplicare anumite decizii nu este suficientă și că, în opinia sa, trebuie analizat întregul proces decizional.

În încheiere, liderul PSD Satu Mare afirmă că problema ridicată depășește cadrul unei dispute politice locale și privește funcționarea instituțiilor statului și încrederea cetățenilor în acestea. Deputatul consideră că autoritățile trebuie să stabilească dacă persoanele aflate în funcții publice au acționat exclusiv în limitele atribuțiilor legale sau dacă au existat influențe externe asupra actului administrativ.