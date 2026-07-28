Lucrări de igienizare și decolmatare în Ardud. Se pregătește accesul către viitoarea Grădină Urbană

Locale 28.07.2026 11:12
Lucrări de igienizare și decolmatare în Ardud. Se pregătește accesul către viitoarea Grădină Urbană


Primăria Orașului Ardud continuă lucrările de întreținere și modernizare a infrastructurii locale, echipele instituției desfășurând în această perioadă intervenții de decolmatare, defrișare, curățare și igienizare în zona străzii Lacului, la intersecția cu strada Bucureștiului.

Lucrările vizează traseul de acces către viitoarea Grădină Urbană, un proiect finanțat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, care va contribui la dezvoltarea și înfrumusețarea orașului.

Prin aceste intervenții sunt îndepărtate vegetația excesivă și depunerile din albie, fiind igienizată întreaga zonă și îmbunătățit accesul către viitorul obiectiv de investiții.

Reprezentanții administrației locale au transmis mulțumiri angajaților Primăriei Ardud pentru implicarea și efortul depus zilnic în teren, subliniind importanța acestor lucrări pentru pregătirea investițiilor și pentru menținerea unui oraș curat și bine întreținut.

Proiectul viitoarei Grădini Urbane reprezintă una dintre investițiile prin care administrația locală urmărește crearea unor noi spații verzi și de recreere pentru locuitorii orașului Ardud.

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