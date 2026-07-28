Vântul puternic a doborât un arbore pe strada Diana, iar pompierii au intervenit de urgență pentru înlăturarea pericolului. Din fericire, nu au existat victime.

Efectele furtunii de luni seară s-au făcut simțite și în municipiul Satu Mare, unde un copac a fost doborât de rafalele puternice de vânt și a căzut peste trei autoturisme parcate pe strada Diana.

Pompierii au intervenit de urgență

Apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 21:30, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, format din trei cadre militare.





Salvatorii au intervenit pentru îndepărtarea arborelui și eliminarea pericolului, astfel încât zona să fie din nou sigură pentru participanții la trafic și locuitorii din apropiere.

Doar pagube materiale

Din fericire, în momentul producerii incidentului nu se aflau persoane în apropierea autoturismelor, astfel că evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale la cele trei vehicule avariate.





Incidentul s-a produs după ce județul Satu Mare s-a aflat sub incidența unui Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, caracterizat prin ploi torențiale și intensificări ale vântului, fenomene care pot provoca doborârea arborilor și alte situații periculoase.

Recomandările pompierilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” le recomandă cetățenilor ca, în perioadele cu fenomene meteorologice severe, să evite staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate, panourilor publicitare sau a altor elemente care pot fi doborâte de vânt și să urmărească permanent informările transmise de autorități.