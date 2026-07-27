Adrian Szilagyi: „Scrima a fost dragoste la prima vedere”

Prin activitatea sa, fostul sportiv contribuie la dezvoltarea noii generații de spadasini ai României, demonstrând că performanța poate continua și după încheierea carierei competiționale, prin formarea viitorilor campioni.

















Unul dintre cei mai apreciați tineri antrenori ai scrimei sătmărene, Adrian Szilagyi continuă să își pună amprenta asupra performanței locale din postura de antrenor al Centrului de copii și juniori al CS Satu Mare. Fost component al loturilor naționale de juniori și seniori ale României la spadă, acesta a reprezentat de-a lungul carierei cluburile CS Satu Mare și CSM Olimpia Satu Mare, iar după retragerea din activitate a ales să rămână aproape de sportul care i-a marcat viața.Elevii săi obțin constant rezultate remarcabile în competițiile naționale și internaționale, iar experiența acumulată l-a recomandat inclusiv pentru colectivul tehnic al lotului național de cadeți.Într-un interviu publicat de pagina de Facebook „Scrima sătmăreană – Szatmári vívóiskola”, Adrian Szilagyi vorbește despre începuturile sale în scrimă, despre cariera de sportiv și despre transformările prin care a trecut acest sport în ultimele decenii.„La nouă ani am intrat pentru prima dată în sala de scrimă”Antrenorul își amintește că primul contact cu scrima a avut loc la vârsta de nouă ani, când a fost îndrumat de regretatul antrenor Langenbacher István, omul căruia spune că îi datorează foarte mult.„Cred că a fost dragoste la prima vedere. La nouă ani nu înțelegeam pe deplin ce înseamnă scrima, însă am simțit imediat că acesta este sportul pe care vreau să-l practic. Sentimentul nu s-a schimbat nici astăzi, doar că acum îl trăiesc din postura de antrenor”, mărturisește Adrian Szilagyi.Deși înainte de scrimă a practicat fotbal, karate, judo, baschet și atletism, alegerea finală a fost influențată decisiv de primul său antrenor.Primul titlu și performanțele cariereiPrimul succes important a venit odată cu câștigarea Campionatului Național de Copii, rezultat pe care îl consideră unul dintre cele mai frumoase momente ale carierei sportive.Între realizările care i-au rămas cel mai aproape de suflet se numără însă și clasarea pe locul 9 la Campionatul Mondial de Juniori, în proba individuală, precum și locul 6 obținut împreună cu echipa României la aceeași competiție.Cu toate acestea, spune că cea mai mare realizare nu este o medalie.„Cel mai mare succes al meu nu este o medalie sau o clasare. Familia mea și viața pe care scrima mi le-a oferit după încheierea carierei sportive valorează mai mult decât orice rezultat.”Drumul firesc spre antrenoratDupă retragerea din activitatea competițională, Adrian Szilagyi a ales firesc antrenoratul, dorind să transmită mai departe tot ceea ce a învățat de la profesorii și antrenorii care i-au marcat parcursul.Astăzi pregătește o nouă generație de spadasini sătmăreni, iar rezultatele obținute de sportivii săi confirmă valoarea muncii depuse zi de zi în sala de antrenament.Scrima modernă, mai rapidă și mai tehnicăPrivind evoluția scrimei din ultimele două decenii, antrenorul consideră că acest sport s-a schimbat profund.Pregătirea este mult mai modernă, analiza video a devenit indispensabilă, iar antrenamentele sunt construite pe baze științifice, atât în ceea ce privește dezvoltarea forței și vitezei, cât și recuperarea sportivilor. În același timp, echipamentele și tehnologia utilizată în arbitraj au evoluat considerabil.„Competițiile sunt mai rapide, mai spectaculoase și mai intense, iar scrima de astăzi este mult mai tehnică decât era acum două sau trei decenii”, apreciază Adrian Szilagyi.