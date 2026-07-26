Unirea Tășnad continuă seria meciurilor de verificare din această vară. Formația pregătită de Mihai Sabău-Svegler a încheiat la egalitate, 0–0, partida disputată sâmbătă după-amiază, în deplasare, împotriva formației CSM Sighetu Marmației.

Tehnicianul echipei tășnădene a oferit minute unui lot extins, utilizând nu mai puțin de 22 de jucători. O mare parte dintre fotbaliștii din lot și-au prelungit deja înțelegerile și vor evolua în continuare pentru Unirea în sezonul 2026–2027 al Ligii a III-a.

Un aspect remarcat de antrenor a fost prezența numeroșilor tineri din județul Satu Mare. Aproximativ jumătate dintre jucătorii deplasați la Sighet aveau între 16 și 18 ani, iar în ultimele 20 de minute aceștia au fost majoritari pe teren. Gazdele și-au creat o singură mare ocazie în acest interval, trimițând mingea în bară.

„A fost un meci bun. Am vrut să văd în ce măsură jucătorii reușesc să pună în practică ceea ce am lucrat la antrenamente. Am exersat un anumit sistem de joc și o anumită organizare tactică, iar acesta a fost principalul obiectiv al partidei”, a declarat Mihai Sabău-Svegler .





Debut oficial în Cupa României

Perioada de pregătire se încheie mai repede decât era prevăzut inițial. Miercuri, Unirea Tășnad va disputa primul meci oficial al noului sezon, în turul inaugural al Cupei României, pe terenul formației Crișul Sântandrei.

Antrenorul a recunoscut că programul stabilit de Federația Română de Fotbal a modificat planul de pregătire al echipei. După parcursul din sezonul trecut, când Unirea a evoluat în play-off-ul Ligii a III-a, conducerea tehnică se aștepta ca echipa să intre în competiție abia din turul al doilea al Cupei, programat pentru 5 august.

„Mă așteptam să intrăm în competiție din turul al doilea, având în vedere că sezonul trecut am jucat în play-off. Dacă aceasta este decizia federației, trebuie să ne adaptăm. În plus, am primit probabil cel mai dificil adversar posibil. Ne dorim victoria, dar va fi și un test foarte util pentru a vedea la ce nivel se află băieții într-un meci oficial”, a afirmat Sabău-Svegler.





Partida dintre Crișul Sântandrei și Unirea Tășnad, din primul tur preliminar al Cupei României, se va disputa miercuri, 29 iulie, de la ora 17:30.





Meci amical

CSM Sighetu Marmației – Unirea Tășnad 0–0

Unirea Tășnad: Patrick Siwiek – Ionuț Sălăjan, Jude Knwankwo, Fils Abanda, Vajda Roland, Denis Matei, Sane Njie, Thiago Chira, Robert Băciuț, Ramon Erdei, Mory Sanogo.

Au mai evoluat: Luca Potra – Norbert Petran, Székely Dominik, Csatári Márk, Ștefan Funkenhauzer, Nicolas Lăpuște, Tempfli Márk, Eduard Chifor, Emanuel Topan, Bolba Mădălin, Alex Codrea.

Rezultatul amicalului precedent: Unirea Tășnad – Mátészalka MTK 0–3.