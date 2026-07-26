Peste 800 de persoane și 300 vehicule verificate în zona transfrontalieră, în județul Satu Mare

Locale 26.07.2026 09:43
Peste 800 de persoane și 300 vehicule verificate în zona transfrontalieră, în județul Satu Mare

Polițiștii de frontieră sătmăreni continuă acțiunile săptămânale desfășurate în cooperare cu structurile de ordine și siguranță publică din județul Satu Mare. Activitățile organizate pe căile de comunicație care fac legătura cu statul maghiar și verificarea respectării legislației de către participanții la traficul transfrontalier sunt menite a veghea la siguranța națională și la menținere ordinii și liniștii publice în zona de competență.

O nouă acțiune a fost desfășurată, în cursul zilei de vineri, 24 iulie a.c., în județul Satu Mare, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare de către structurile de siguranță și ordine publică, în zona de frontieră. Principalele obiective rămân prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, combaterea evaziunii fiscale, a fraudei vamale și a economiei subterane, dar și menținerea unui climat de siguranță și ordine publică. Pe drumurile care fac legătura între Satu Mare și Petea, respectiv Carei și Urziceni, în zona fostelor puncte de trecere a frontierei, inclusiv pe căile de comunicații care duc spre fostele puncte temporare de la frontiera cu Ungaria, colegii noștri au verificat participanții la trafic, pentru a se asigura că aceștia respectă legislația.

Au participat polițiști de frontieră sătmăreni, polițiști din cadrul IPJ Satu Mare, jandarmi din cadrul IJJ Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare și SCCO Satu Mare, dar și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj - Serviciul Echipe Mobile și Antifraudă.

Cu ajutorul aplicației eDAC, echipele de control au verificat aproximativ 820 de persoane și 320 mijloace de transport. Abaterile de la respectarea legislației în vigoare constatate în rândul participanților la traficul transfrontalier au fost sancționate, fiind applicate 16 sancțiuni contravenționale: nouă amenzi și șapte avertismente. Valoarea sancțiunilor contravenționale a fost de aproximativ 4.300 de lei, iar a bunurilor ridicate în vederea confiscării – de 1.730 de lei (43 de litri de alcool fără documente justificative). De asemenea, a fost reținută o carte de identitate a unui autoturism.

Și în perioada următoare, polițiștii de frontieră sătmăreni vor continua aceste acțiuni pentru combaterea fenomenului infracțional transfrontalier și asigurarea respectării legislației în vigoare.

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