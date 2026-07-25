Limonadă cu suflet, pregătită de trei copii din Odoreu

O imagine care a atras zâmbete în comunitatea din Odoreu este cea a trei copii care au ales să își petreacă o zi de vacanță într-un mod cât se poate de constructiv. Sofia Bura, Eliza Pop și un alt membru al familiei Bura, Mark și-au amenajat un mic stand de limonadă în fața casei, unde îi întâmpină pe trecători cu băuturi răcoritoare pregătite chiar de ei.

Într-o perioadă în care temperaturile ridicate îi determină pe oameni să caute o băutură rece, cei mici au avut inițiativa de a pregăti limonadă naturală, oferită la un preț accesibil. Dincolo de gestul lor simpatic, exemplul este unul care arată spirit de inițiativă, responsabilitate și dorința de a învăța încă de la o vârstă fragedă ce înseamnă munca și comerțul.

Standul, amenajat cu grijă și decorat chiar de copii, demonstrează creativitate și implicare, iar fiecare pahar de limonadă este pregătit cu mult suflet.

Felicitări!