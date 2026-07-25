Magia cinematografiei sub cerul înstelat – Programul Caravanei TIFF Unlimited Locale •





În acest weekend, Caravana TIFF Unlimited oferă posibilitatea sătmărenilor de a se bucura de o nouă experiență plăcută de a urmări filme în aer liber, sub cerul înstelat. În perioada 24-26 iulie, în toate cele trei seri de la ora 21.30, în zona de promenadă de pe malul Someșului vor fi proiectate 3 filme de scurtmetraj și 3 filme de lung metraj din selecția celui mai mare festival de filme din România (TIFF). Participarea la proiecții este gratuită!



Vineri, 24 iulie, va fi proiectat Bambi: O poveste din pădure(Bambi: A Tale of Life in the Woods), în regia lui Michel Fessler. Un film pentru întreaga familie. Sâmbătă, 25 iulie, pe ecran va rula cea mai recentă comedie a regizorului Paolo Genovese: Eu, tu, și cei din mintea noastră (Follemente). O comedie romantică despre o primă întâlnire care nu e niciodată simplă. Duminică, 26 iulie, seria proiecțiilor în aer liber se încheie cu thrillerul maghiar Aici mă simt acasă (Itt érzem magam otthon), (18+) regizat de Holtai Gábor.



Programul Caravanei TIFF Unlimited 2026:



Vineri, 24 iulie

21.30: Geese-y does it!, r. Alina Rusu, 4’

21.34: Bambi: O poveste din pădure, r. Michel Fessler, 77’



Sâmbătă, 25 iulie

21.30: Calup scurtmetraje, r. Takács Ádám, 8’

21.38: Eu, tu, și cei din mintea noastră, r. Paolo Genovese, 97’



Duminică, 26 iulie

21.30: Timeless, r. Stuts Márk, 13’

21.43: Aici mă simt acasă, r. Holtai Gábor, 124’

NU este recomandat minorilor!



Evenimentul este organizat de Transilvania Internațional Film Festival (TIFF) și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare.



Caravana TIFF Unlimited este un proiect organizat de Asociaţia Film și Cultură Urbană cu sprijinul Europa Cinemas și al Centrului Național al Cinematografiei.

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te