Liderul PSD Satu Mare lansează cele mai grave acuzații de până acum la adresa deputatului PNL Adrian Cozma, a primarilor Florin Ionici și Nicolae Cornea, a primăriei Săuca și a unor reprezentanți ai Inspectoratului Școlar. Mircea Govor susține că în județ funcționează o adevărată rețea de interese, iar primele constatări ale Curții de Conturi și verificările instituțiilor statului ar reprezenta doar începutul

Deputatul PSD de Satu Mare și președintele organizației județene a partidului, Mircea Govor, a susținut vineri o conferință de presă-maraton, în cadrul căreia a lansat un val de acuzații extrem de grave la adresa unor lideri PNL din județ. În centrul atacurilor s-au aflat deputatul Adrian Cozma, primarii Florin Ionici (Cămârzana) și Nicolae Cornea (Socond), dar și persoane din conducerea Inspectoratului Școlar Județean.

Govor afirmă că instituțiile statului încep să confirme ceea ce el reclamă de mai mult timp și spune că anchetele aflate în desfășurare vor scoate la iveală nereguli de proporții.

Suspiciuni privind terenuri de sute de mii de euro: „Au făcut un beneficiu de aproape un milion de euro”

Una dintre cele mai dure acuzații formulate de liderul social-democrat vizează situația unor terenuri din comuna Cămârzana.

Potrivit lui Mircea Govor, există suspiciuni serioase privind modul în care au fost atribuite terenuri și eliberate autorizații de construire pentru primarul Florin Ionici și deputatul Adrian Cozma.

Acesta susține că terenuri care nu ar fi fost atribuite niciunui cetățean încă din anii '80 au ajuns în posesia celor doi, fiind ulterior transformate din fâneață în teren intravilan.

„Din datele pe care le am până astăzi există suspiciuni rezonabile privind punerea în posesie și emiterea autorizațiilor de construire. Au făcut un beneficiu de aproape un milion de euro”, a declarat Govor.

Liderul PSD a remarcat și faptul că, în timp ce numeroși cetățeni nu ar fi reușit ani la rând să obțină autorizații de construire, pentru cei doi situația ar fi fost cu totul diferită.

„Instituțiile își fac treaba”. Govor spune că acuzațiile sale încep să fie confirmate

Mircea Govor a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi influențat instituțiile statului în anchetele care îi vizează pe liderii PNL.

El a amintit că Adrian Cozma a reclamat intervenția autorităților, însă, potrivit afirmațiilor sale, răspunsul primit de la Ministerul Afacerilor Interne ar fi confirmat că toate procedurile s-au desfășurat legal.

În același timp, liderul PSD a ținut să felicite prefectul județului și celelalte instituții implicate în verificări, exprimându-și convingerea că acestea vor merge până la capăt.

„Masa Sănătoasă”, transformată într-o afacere? Raportul Curții de Conturi aprinde fitilul

Cel mai amplu capitol al conferinței a vizat programul „Masa Sănătoasă”, unde Mircea Govor afirmă că ar exista fraude de proporții.

Acesta a invocat concluziile preliminare ale unui control al Curții de Conturi la Săuca, despre care spune că arată lipsa evidențelor contabile și achiziții efectuate ilegal.

Printre exemplele oferite se numără existența unei facturi cu 1.500 de porții de mâncare facturate suplimentar, dar și diferențe între numărul copiilor prezenți la școală și mesele decontate.

Mircea Govor merge însă mult mai departe și afirmă că, în realitate, numărul porțiilor fictive ar putea depăși 10.000, estimând că prejudiciul total din program ar putea depăși un milion de euro.

„Veți vedea cine conduce de fapt județul. Niște hoți care fură de la copii”, a declarat liderul PSD, susținând că verificările Curții de Conturi reprezintă doar începutul.

Cornea și Cozma, în centrul acuzațiilor privind presupusele fraude

Mircea Govor l-a indicat direct pe primarul comunei Socond, Nicolae Cornea, drept unul dintre principalii beneficiari ai presupuselor nereguli din programul „Masa Sănătoasă”.

Potrivit acestuia, modelul aplicat la Socond ar fi fost preluat și de alte administrații locale.

„Dacă la Săuca sunt 1.500 de porții, la Socond frauda va fi peste 500.000 de euro”, a afirmat Mircea Govor, precizând că este vorba despre propriile sale estimări.

În opinia liderului PSD, asemenea practici nu ar fi fost posibile fără sprijin politic, iar Adrian Cozma ar fi avut un rol determinant în menținerea acestui sistem.

Inspectoratul Școlar, acuzat că a închis ochii

În conferința de presă au fost formulate acuzații și la adresa conducerii Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare.

Mircea Govor susține că inspectorul școlar general Roxana Chivulescu și inspectorul responsabil de programul „Masa Sănătoasă”, Alina Horincean, ar trebui să demisioneze, apreciind că situația este „groaznică”.

Totodată, acesta a afirmat că fostul inspector general Anișoara Boitor ar fi renunțat la funcție deoarece nu ar mai fi putut face față neregulilor existente.

Noi acuzații privind bani publici și proiecte derulate în comunele PNL

Liderul PSD a adus în discuție și finanțările acordate publicației Sătmărenii.ro, susținând că aceasta ar fi beneficiat de aproximativ 300.000 de lei din partea unor primării conduse de PNL, la care s-ar adăuga aproape 394.000 de lei primiți de la Autoritatea Electorală Permanentă.

De asemenea, Mircea Govor a afirmat că primește constant sesizări din teritoriu, inclusiv din comuna Socond, unde un cetățean i-ar fi reclamat montarea unor panouri fotovoltaice la sol, fără respectarea condițiilor legale și în condiții care ar pune în pericol copiii.

Atac politic frontal: „Cozma este groparul PNL”

Conferința de presă s-a încheiat cu un atac politic dur la adresa deputatului Adrian Cozma.

Mircea Govor a susținut că liderul liberal a slăbit organizația PNL Satu Mare, pierzând primari, consilieri și influență politică, în timp ce PSD și-ar fi consolidat poziția în județ.

„Nu îi cer lui Ilie Bolojan să îl demită. Din contră, să îl lase acolo. Cozma distruge singur PNL”, a declarat Govor.

Urmează anchete și noi dezvăluiri

Mircea Govor susține că verificările instituțiilor statului sunt departe de a se fi încheiat și afirmă că urmează noi controale în toate localitățile unde se derulează programul „Masa Sănătoasă”.

Este important de precizat că toate acuzațiile prezentate în cadrul conferinței de presă reprezintă declarațiile și opiniile exprimate de Mircea Govor. Până la pronunțarea unor concluzii oficiale ale organelor competente sau a unor hotărâri definitive ale instanțelor, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.



