Vizita de lucru a conducerii ADR Nord-Vest la Ardud a adus în prim-plan proiectele strategice pentru județul Satu Mare, iar ideea realizării unui parc industrial a primit un semnal încurajator.

Orașul Ardud a fost, în 23 iulie, gazda unei întâlniri cu o miză importantă pentru dezvoltarea economică a județului Satu Mare. La invitația primarului Ovidiu Duma, echipa ADR Nord-Vest, condusă de Marcel Boloș, a efectuat o vizită de lucru în cadrul căreia au fost prezentate proiectele implementate și cele aflate în pregătire, fiind analizate totodată direcțiile viitoare de dezvoltare ale comunității locale.

La întâlnire au participat oameni de afaceri din Ardud și Satu Mare, reprezentanți ai asociațiilor de afaceri, consultanți, specialiști în proiecte europene și reprezentanți ai mass-media, dialogul fiind axat pe investiții, fonduri europene și dezvoltarea competitivității economice.

Parcul industrial de la Ardud, proiectul care a atras atenția tuturor

Momentul care a captat cel mai mare interes în cadrul discuțiilor a fost propunerea conducerii Primăriei Ardud privind realizarea unui parc industrial în oraș.

Potrivit participanților, proiectul a fost primit cu interes de către Marcel Boloș, care a luat în considerare posibilitatea identificării unei soluții de finanțare pentru această investiție.

Mai mult, ideea nu a fost susținută doar de administrația locală. În cadrul întâlnirii, numeroși reprezentanți ai mediului de afaceri și-au exprimat deschis interesul pentru un astfel de parc industrial, apreciind că o asemenea investiție este nu doar oportună, ci și necesară pentru dezvoltarea economică a zonei. Existența unei infrastructuri dedicate ar putea atrage noi investitori, ar crea locuri de muncă și ar transforma Ardudul într-un pol regional de dezvoltare economică.

Faptul că propunerea a fost analizată cu deschidere de conducerea ADR Nord-Vest este considerat de participanți un prim pas important către transformarea proiectului într-o investiție finanțabilă.

Camera de Comerț a prezentat trei direcții strategice pentru județ

În cadrul întâlnirii, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare a solicitat lui Marcel Boloș un punct de vedere privind trei direcții strategice considerate esențiale pentru dezvoltarea competitivității economice a județului și a cerut clarificări privind modul în care instituția poate contribui la implementarea acestora.

Răspunsul directorului ADR Nord-Vest a evidențiat importanța investițiilor în tehnologizarea companiilor locale, dezvoltarea infrastructurii economice și extinderea parcurilor industriale și de specializare inteligentă.

Sprijin pentru firme și producătorii locali

Marcel Boloș a subliniat că dezvoltarea economică a județului trebuie să se bazeze pe investiții în tehnologii moderne, infrastructură și servicii de sprijin pentru producătorii locali.

Acesta a evidențiat necesitatea dezvoltării unor facilități de depozitare, logistică și desfacere a produselor, astfel încât firmele locale să devină mai competitive și să valorifice mai bine oportunitățile oferite de piață și de fondurile europene.

Un semnal important pentru viitorul Ardudului

Dincolo de schimbul de idei și prezentarea proiectelor aflate în derulare, întâlnirea de la Ardud a transmis un mesaj clar: proiectul unui parc industrial începe să prindă contur. Interesul manifestat de mediul de afaceri și deschiderea arătată de Marcel Boloș față de propunerea administrației conduse de Ovidiu Duma oferă comunității motive reale de optimism.

Dacă investiția va obține finanțare, Ardudul ar putea deveni, în următorii ani, unul dintre cele mai atractive puncte pentru investiții din județul Satu Mare, cu efecte directe asupra economiei locale, ocupării forței de muncă și dezvoltării întregii regiuni.