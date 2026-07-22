UEFA: Careianul Szabolcs Kovacs, delegat, la centru, la un meci din Conference League

Sport 22.07.2026 22:11
UEFA: Careianul Szabolcs Kovacs, delegat, la centru, la un meci din Conference League
România va fi reprezentată de o brigadă completă de arbitri la unul dintre meciurile din prima manșă a turului al doilea preliminar al UEFA Europa Conference League, ediția 2026/2027.
UEFA a delegat o echipă de oficiali români pentru partida dintre Shelbourne FC (Irlanda) și Nomme Kalju FC (Estonia), care se va disputa joi, de la ora 21:45, pe stadionul Tolka Park din Dublin.
La centru se va afla careianul Szabolcs Roland Kovacs, care va fi ajutat de arbitrii asistenți Marius Florin Badea și Adrian Vornicu, în timp ce rolul celui de-al patrulea oficial va fi îndeplinit de George Cătălin Roman.
Observator de arbitri din partea UEFA a fost desemnat Lassin Isaksen (Insulele Feroe), iar delegat UEFA va fi Outi Saarinen (Finlanda).

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