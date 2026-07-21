Baza sportivă a Academiei de Fotbal Partium din Satu Mare a găzduit, în premieră, cea de-a doua ediție a Cupei Someș U15, competiție internațională care a reunit unele dintre cele mai valoroase echipe de juniori din România și din afara granițelor. Timp de două zile, tinerii fotbaliști au oferit meciuri spectaculoase, dueluri echilibrate și un fotbal de bună calitate.

Finala turneului a adus față în față formațiile ASA Târgu Mureș și Sepsi OSK, într-un meci intens și disputat până în ultimele minute. Echipa din Târgu Mureș a reușit să înscrie golul decisiv pe final și s-a impus cu 3-2, adjudecându-și astfel trofeul ediției din acest an.

Deși a ratat la limită câștigarea competiției, Sepsi OSK a avut motive de satisfacție. Formația covăsneană a ajuns în finală fără să primească vreun gol, iar doi dintre jucătorii săi au fost recompensați cu distincții individuale. Vinkler András a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului, iar Csáki Áron Hunor a primit premiul pentru cel mai bun portar.

Titlul de golgheter al competiției a fost câștigat de Balla Szabolcs, atacantul echipei ASA Târgu Mureș, autor a patru goluri pe parcursul turneului.

În finala mică, FK Csíkszereda a învins formația gazdă, Academia de Fotbal Partium, și a intrat în posesia medaliilor de bronz. Locul al cincilea a revenit echipei Academia Puskás, care s-a impus în meciul de clasament în fața formației KFC Komárom, din Slovacia.

Festivitatea de premiere a avut loc duminică, la prânz. Trofeele și distincțiile au fost înmânate de primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, președintele Academiei de Fotbal Partium, Veres Norbert, și directorul tehnic al academiei, Csik Tibor.

Ediția din acest an a confirmat că Cupa Someș U15 devine un reper important în fotbalul juvenil din regiune, reunind academii puternice și oferind tinerilor jucători ocazia de a evolua într-un cadru competitiv de înalt nivel.