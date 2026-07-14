Peste 90 de servicii publice vor fi digitalizate, iar cetățenii și firmele vor beneficia de mai puțină birocrație și acces mai rapid la instituțiile publice

Administrația publică din județul Satu Mare face un nou pas important spre modernizare. Consiliul Județean Satu Mare a găzduit, luni, evenimentul Caravana Cloud Regional Nord-Vest, dedicat prezentării uneia dintre cele mai ample investiții în digitalizarea serviciilor publice din regiune. Proiectul promite să transforme modul în care cetățenii și autoritățile interacționează, reducând timpul pierdut la ghișee și simplificând accesul la numeroase servicii administrative.

Cloud-ul Regional va deservi 444 de administrații locale

Consiliul Județean Satu Mare este partener în proiectul „Înființarea și operaționalizarea Centrului Regional de Date Nord-Vest”, investiție prin care va fi creată o infrastructură digitală comună pentru întreaga regiune.





Noua platformă va integra 92 de servicii publice digitalizate și va pune la dispoziția administrațiilor locale instrumente moderne de lucru, urmând să deservească 444 de unități administrativ-teritoriale din județele Satu Mare, Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj.

Pentru cetățeni și mediul de afaceri, proiectul înseamnă proceduri simplificate, reducerea birocrației, economisirea timpului, servicii publice mai eficiente și un grad mai ridicat de transparență în relația cu instituțiile statului.

Pataki Csaba: „Digitalizarea este o necesitate”

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a subliniat importanța investiției pentru dezvoltarea administrației locale.





„Digitalizarea administrației publice este o necesitate, iar prin acest proiect vom putea oferi servicii publice mai eficiente, reducând în același timp birocrația. Ne dorim ca județul nostru să beneficieze de toate avantajele pe care le aduce această transformare digitală”, a declarat acesta.

Investiție de aproape 90 de milioane de euro

Proiectul are o valoare de aproape 90 de milioane de euro și este implementat în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și cele șase consilii județene din regiunea Nord-Vest, fiind finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.





Până în prezent au fost lansate procedurile pentru dezvoltarea celor 92 de sisteme informatice, precum și licitația pentru construirea Centrului Regional de Date Nord-Vest, următoarea etapă fiind realizarea și operaționalizarea acestuia.

Prin această investiție, administrația publică din județul Satu Mare și din întreaga regiune face un pas decisiv către o eră în care documentele, solicitările și serviciile publice vor putea fi accesate mai rapid, mai simplu și cu mai puțină birocrație.



