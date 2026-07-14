CSM Olimpia are șanse mari de a prinde un loc în Liga 2

Cu două săptămâni și jumătate înainte de startul noii ediții a Ligii 2, două echipe din acest eșalon nu și-au reluat activitatea. Este vorba despre retrogradata din prima ligă, FC Hermannstadt și Politehnica Iași, ultima fiind una dintre echipele menținute sportiv în Liga 2 în urma sezonului trecut.





Dacă nimic nu se schimbă în situația celor două echipe, apar două locuri vacante în Liga 2. În acest caz, locurile vacante vor fi ocupate de două dintre cele cinci retrogradate în Liga 3. Prima este CS Dinamo București, pierzătoare a barajului de salvare de la retrogradare contra CSC Șelimbăr, iar a doua echipă nominalizată este CSM Olimpia Satu Mare, echipa cu cele mai multe puncte acumulate dintre cele patru formații retrogradate direct.





Trebuie să precizăm însă că, oficial, pe adresa clubului sătmărean, nu s-a primit o invitație de înscriere în Liga 2.





Lista echipelor care au primit certificare pentru a participa în Liga 2, sezon 2026-2027





1. Club Sportiv – Sport Club Popeşti Leordeni

2. Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

3. Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea

4. ACSM Cetatea 1932 Suceava

5. Asociaţia Club Sportiv Fotbalistic Oradea

6. Asociația Club Sportiv Muncitoresc Reșita

7. Asociaţia Club Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra Neamţ

8. Asociaţia Club Sportiv Municipal Politehnica Iaşi

9. Asociaţia Club Sportiv Ştiinţa Poli Timişoara

10. Asociaţia Clubul Sportiv Fotbal Club Bacău

11. Asociația Fotbal Club ASA Târgu Mureș

12. Asociația Fotbal Club Câmpulung – Muscel 2022

13. Asociaţia Fotbal Club Metalul Buzău

14. Asociaţia Fotbal Club Unirea 04 Slobozia

15. Club Sportiv Comunal 1599 Şelimbăr

16. Club Sportiv Comunal Dumbrăviţa

17. Clubul Sportiv Afumaţi

18. Clubul Sportiv al Armatei – Steaua

19. Clubul Sportiv Concordia Chiajna

20. Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti

21. Clubul Sportiv Gloria Bistriţa

22. Clubul Sportiv Local Ştefăneştii de Jos

23. Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare

24. Clubul Sportiv Municipal Slatina

25. Clubul Sportiv Tunari.