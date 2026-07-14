Sorin Grindeanu demască cine menține criza politică

Luni, 13 iulie, în exclusivitate pentru România TV, Sorin Grindeanu a oferit detalii importante, după consultările eșuate de la Palatul Cotroceni. Liderul PSD a afirmat că formațiunea sa a fost deschisă la compromis, însă liderii PNL și USR au refuzat orice variantă.

În cadrul emisiunii „Punctul Culminant”, moderată de Victor Ciutacu, liderul PSD, Sorin Grindeanu a dezvăluit cine sunt adevărații responsabili pentru blocajul guvernamental. Acesta a acuzat PNL și USR pentru refuzul de a coopera și avertizează că Guvernul încearcă să paseze responsabilitatea proiectului PNRR către Parlament.

„A fost o invitație a președintelui Nicușor Dan, tocmai din dorința de a lua pulsul și de a vedea dacă există loc pentru a avea un nou Guvern cu puteri depline.

Eu cred că a făcut bine președintele. Discuția a început din partea minorităților și a UDMR despre un Guvern cu miniștri politici, cu care eu am fost de acord, iar domnul Hunor a propus un Guvern de armistițiu. Iarăși, am fost de acord.



Cei care nu au acceptat au fost PNL și USR, pentru că nu vor să mai aibă de-a face cu PSD.