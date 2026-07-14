Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță deschiderea sesiunii de recrutare și selecție a candidaților pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, organizat în anul universitar 2026–2027, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Programul de studii are durata de un an, se desfășoară cu frecvență, în domeniul de master „Drept”, și este destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție.

La concursul de admitere pot participa absolvenții studiilor universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, precum și absolvenții ciclului I de studii universitare de licență, cu durata de minimum 4 ani (240 de credite transferabile), care nu au absolvit anterior un program sau curs de formare inițială al personalului Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru anul universitar 2026–2027 sunt scoase la concurs 160 de locuri, dintre care 8 locuri bugetate sunt destinate candidaților proveniți din categorii speciale, astfel: 2 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru candidați aparținând altor minorități.

Cererea-tip de înscriere se transmite exclusiv în format electronic, până la data de 31 iulie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail a unității de recrutare a Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare: resurseumane@sm.politiaromana.ro .

Dosarele complete de recrutare vor fi depuse până la data de 14 august 2026, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Participarea la concursul de admitere este condiționată de îndeplinirea tuturor criteriilor de recrutare prevăzute de legislația în vigoare.

Toate informațiile referitoare la procedura de recrutare, calendarul concursului, documentele necesare și formularele aferente sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, la secțiunea Carieră – Admitere, precum și pe pagina oficială a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.